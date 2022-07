Lettre: l’ex-chef de la police de Little Rock justifié d’avoir tiré avec une arme à feu

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un ancien chef de la police de Little Rock qui a tiré avec son arme sur un suspect armé le soir du Nouvel An ne fera pas face à des accusations dans la fusillade.

Le procureur Larry Jegley a déclaré dans une lettre à la police de l’État de l’Arkansas datée de vendredi que Keith Humphrey était justifié dans l’utilisation de la force lors de la fusillade à l’extérieur d’un dépanneur. Un porte-parole de la police d’État a déclaré que la lettre clôt officiellement l’enquête de l’agence sur la fusillade.

Humphrey s’était arrêté après avoir vu une bagarre parmi une foule dans le parking et s’approchait du groupe lorsqu’une femme de 29 ans a tiré et blessé grièvement une femme de 22 ans, a indiqué la police d’État.

Humphrey a ensuite ouvert le feu, mais n’a pas frappé l’homme de 29 ans, qui a ensuite été arrêté, a indiqué la police d’État. La femme a plaidé non coupable de coups et blessures au premier degré.

Humphrey avait été brièvement mis en congé administratif après la fusillade.

Humphrey, qui a été embauché comme chef en avril 2019, a pris sa retraite en mai après un mandat difficile marqué par des affrontements avec le Little Rock Fraternal Order of Police et des poursuites concernant des promotions, des affaires disciplinaires et d’autres problèmes. Une recherche nationale est en cours pour son remplaçant.

Humphrey avait auparavant été chef de la police à Norman, Oklahoma, et à Lancaster, Texas.

The Associated Press