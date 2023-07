LETTRE : L’état de la nation du Canada est préoccupant

Monsieur le rédacteur:

J’ai lu la chronique de John Arendt, Numbers tell a positive story about Canada (Summerland Review, 29 juin).

J’ai pensé que c’était intéressant – et c’est vrai. Nous sommes, en tant que nation, n ° 13 dans l’indice de bonheur brut.

Mais je ne suis pas certain que les chiffres soient aussi positifs que vous le dites, surtout lorsqu’un Canadien sur trois a du mal à s’en sortir financièrement.

Un sur quatre est incapable de couvrir un coût inattendu de seulement 500 $ pour quelque chose.

Notre propre Statistique Canada indique que les Canadiens s’en sortent à peine.

« En 2022, le Canada a connu la plus forte augmentation de l’Indice des prix à la consommation (IPC) depuis 1982 (+10,9 %), avec une augmentation de 6,8 % depuis 2021. Les prix ont augmenté pour les huit principales composantes de l’IPC, la plus forte des augmentations dans le transport (+10,6 %), la nourriture (+8,9 %) et le logement (+6,9 %).

Cela ne raconte pas une histoire positive sur le Canada pour moi. Est-ce, pour vous?

Avec la hausse des taux d’intérêt, les propriétaires qui achetaient leur maison, il y a bien longtemps lorsque les taux étaient de 2 et 3 %, pensaient qu’ils connaîtraient la joie et la fierté d’être propriétaires et qu’ils vivraient bien. Mais ensuite, les taux ont augmenté et ont maintenant plus que doublé en un an ou deux seulement et maintenant ces maisons sont inabordables pour ces personnes bien intentionnées mais naïves, qui travaillent dur, ont un compte de résultat riche mais un bilan pauvre. Il y a eu une augmentation massive de maisons à vendre à Kelowna au cours des deux dernières semaines seulement avec la hausse imminente des taux d’intérêt encore une fois. Donc, je reste préoccupé par le fait que l’histoire n’est pas aussi positive au sujet du Canada que vous l’avez indiqué.

Parlons maintenant de la montée en flèche du coût de la dette nationale. Cela seul devrait suffire à susciter l’inquiétude et l’inquiétude. Le Canada ne va pas bien et ce que fait notre gouvernement fédéral actuel n’est pas viable.

La dépense irresponsable de l’argent des contribuables est horrifiante. Les enfants de nos enfants ne pourront jamais rembourser la dette contractée au cours des huit dernières années pour notre pays.

Est-ce positif ?

Je ne vais pas m’attarder sur l’augmentation de la population du Canada, en raison de l’immigration et de l’afflux actuel de résidents dans notre grand pays.

La réalité est que bon nombre de ces immigrants sont incapables de subvenir à leurs besoins et devront compter sur l’argent des contribuables canadiens pour subvenir à leurs besoins. Est-ce positif ? Je pense que c’est profondément préoccupant.

Ensuite, il y a la nature fragile des soins de santé en Colombie-Britannique et dans le pays, la flambée des prix des biens, de l’essence, de la nourriture et des abris/maisons et plus encore.

S’il est vrai que le Canada fait partie des plus grandes nations du monde à bien des égards, l’état actuel de notre pays est une honte par rapport à ce qu’il était autrefois.

Bien que j’aime la nature positive de votre histoire et que je penche généralement vers une vision plus positive de la vie, l’état actuel de notre nation est très, très préoccupant et il est maintenant temps de commencer à agir si nous voulons profiter d’un avenir. nous reconnaissons de notre passé.

Cristal Flaman

Kelowna

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaLettre à la rédactionSummerland