Le Mois de la cybersécurité est un rappel essentiel de l’importance croissante de la protection de notre paysage numérique et de notre monde en ligne. Alors que nous entrons plus profondément dans l’ère numérique et que nous déplaçons les opérations critiques en ligne, garantir notre cybersécurité est synonyme de préserver notre mode de vie.

Des opérations gouvernementales locales, étatiques et fédérales aux opérations commerciales et à l’apprentissage en ligne, une cyberattaque pourrait mettre en danger presque tous les aspects de nos vies. Ces intrusions peuvent coûter des millions de dollars aux petites entreprises, menacer de divulguer des informations et des données personnelles et avoir des conséquences néfastes sur la sécurité nationale si les États-Unis étaient victimes d’une cyberattaque à grande échelle.

Une cybersécurité Audit du début de l’année a révélé que les agences d’État, les gouvernements locaux et les districts scolaires présentaient des lacunes dans leurs systèmes et que les mesures de cybersécurité n’étaient pas conformes aux normes.

Une façon de renforcer nos capacités en matière de cybersécurité consiste à renforcer les entreprises technologiques américaines et, par conséquent, les outils et les innovations qu’elles développent. La technologie américaine joue un rôle important dans la protection et la sécurisation de nos données, réseaux et infrastructures critiques.

En ce mois de prise de conscience, les législateurs doivent rester prudents face aux politiques qui portent atteinte à l’innovation américaine et aux entreprises technologiques américaines. La cybersécurité est primordiale pour chaque individu, organisme gouvernemental, entreprise et industrie, et nous devons continuellement innover et développer les meilleures technologies pour garder une longueur d’avance sur ces menaces.

Brianna Kreisel, Eagle Mountain







Bulletin

Rejoignez les milliers de personnes qui reçoivent déjà notre newsletter quotidienne.