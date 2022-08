Lettre : la rentrée, conduisez prudemment

Les élèves retournent à l’école. L’Illinois Insurance Association et ses compagnies membres rappellent aux automobilistes de faire attention alors qu’une autre année universitaire commence.

Les jeunes piétons peuvent être imprévisibles. Attention aux marcheurs et cyclistes. Réduisez la vitesse près des écoles et des zones résidentielles où les enfants et les adolescents se rassemblent. Redoublez de prudence entre 7 h et 8 h 30 et entre 14 h 30 et 17 h. Suivez les instructions des brigadiers scolaires. Ne bloquez pas le passage pour piétons de l’intersection.

Cédez aux autobus scolaires. Les enfants peuvent avoir besoin de traverser la route pour monter ou descendre du bus. Ne dépassez jamais un autobus scolaire à l’arrêt, sauf si vous êtes de l’autre côté d’une autoroute à chaussées séparées. Restez à 20 pieds derrière l’autobus scolaire arrêté jusqu’à ce que les feux clignotants soient éteints et que vous ayez confirmé qu’aucun enfant ne se trouve à proximité.

Surveillez les véhicules de tourisme qui se préparent à embarquer ou à décharger des enfants. Respectez les règles du covoiturage si vous êtes le conducteur. Ne vous garez pas en double, ne ramassez pas ou ne déposez pas les enfants en face de l’école.

Faites de la sécurité de conduite une priorité absolue lorsque des enfants se trouvent à proximité. Gardez les mains sur le volant; les yeux sur la chaussée ; concentrez-vous sur la tâche à accomplir. Respectez la limite de vitesse, en particulier dans les zones scolaires désignées. Gardez également un œil sur les automobilistes débutants. Les conducteurs inexpérimentés sont vulnérables aux erreurs au volant.

Des pratiques de conduite sécuritaires sont essentielles pour protéger nos enfants. Faisons tous notre part pour éliminer les accidents liés au transport des enfants vers et depuis l’école cette année.

Kevin J.Martin

Directeur exécutif, Association des assurances de l’Illinois