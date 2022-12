Lettre : La gentillesse existe toujours

Avec toutes les histoires de violence et de destruction, une autre histoire est importante à raconter.

Pendant l’été et la récolte, deux agriculteurs du comté de McHenry prennent le temps et font l’effort de partager leurs produits avec les garde-manger. Nous avons pris du maïs sucré pendant l’été, du chou et de la courge récemment de la ferme John Bartman à Marengo et de la ferme Patryk au 173 à Richmond.

Une telle bonté et une telle générosité ne compensent peut-être pas toute la méchanceté du monde, mais ces agriculteurs contribuent à rendre le monde un peu meilleur ce Noël.

Nancy Vazzano

Les agriculteurs aident les affamés

Woodstock