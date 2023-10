La lettre de Bidyut Chakraborty à Mamata Banerjee était chargée de déclarations politiques. (Déposer)

Calcutta :

Une lettre explosive mentionnant la dernière affaire concernant le député de Trinamool Mahua Moitra et l’arrestation des dirigeants du parti est devenue la dernière pomme de discorde entre l’administration de Visva Bharati et le gouvernement de Mamata Banerjee.

La lettre du vice-chancelier Bidyut Chakraborty au ministre en chef était chargée de déclarations politiques sur des questions totalement indépendantes de Visva-Bharati après que Mme Banerjee s’est opposée à une plaque ne mentionnant pas le nom de Rabindranath Tagore à Shantiniketan.

La lettre est une tentative de gagner des points de la part du gouvernement central alors que M. Chakraborty demande une prolongation, Trinamool a riposté.

Shantiniketan, où le lauréat du prix Nobel avait construit Visva-Bharati il ​​y a plus d’un siècle, a récemment été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Une plaque dévoilée pour commémorer cet honneur a déclenché une polémique car elle aurait mentionné les noms du vice-chancelier et du Premier ministre, mais pas celui de Tagore.

“Cela insulte Tagore et déprécie les efforts anticoloniaux de création de patrimoine des pères fondateurs de notre nation. Le gouvernement central serait bien avisé de supprimer immédiatement cette démonstration narcissique d’auto-exhibitionnisme arrogant et de rendre à Gurudev l’hommage que le pays lui doit. lui”, avait déclaré Mme Banerjee.

Le vice-chancelier a déclaré dans sa réponse : “Nous devons suivre les instructions de l’ASI lors de la préparation de la plaque et nous le faisons, dont le résultat sera bientôt visible”.

Mais il ne s’est pas arrêté là. “Madame, s’il vous plaît, soyez magnanime parce que vous êtes autant le ministre en chef de vos loyalistes que d’autres qui ne sont peut-être pas toujours vos courtisans… Un membre mégalomane du Rajya Sabha de votre parti politique a tenté d’obtenir cette reconnaissance et le Premier ministre de l’époque a également essayé. sans, bien sûr, succès”, a ajouté M. Chakraborty.

Il est allé plus loin en défendant son administration et a déclaré : « Nous avons également ici, sur le campus, des individus compétents qui sont complètement différents des courtisans qui vous entourent… L’honorable Premier ministre est notre honorable chancelier et son rôle dans l’obtention de ce résultat. L’étiquette du patrimoine mondial ne peut être évaluée selon aucun des critères disponibles. »

Visva-Bharati est la seule université centrale qui a le Premier ministre comme chancelier.

M. Chakraborty a également cherché à lui rappeler comment les anciens ministres de Trinamool croupissent en prison et à propos de Mahua Moitra, qui fait l’objet d’une enquête par la commission d’éthique du Parlement pour des allégations selon lesquelles il aurait permis à un homme d’affaires de rédiger des questions en son nom en échange de cadeaux.

“Deux de vos principaux ministres sont en prison ; certains de vos collaborateurs de confiance (même de Birbhum) sont en prison, y compris dans la prison de Tihar à Delhi. Votre député le plus virulent est accusé d’activités qui ont déjà amené le comité parlementaire d’éthique à se prononcer. examiner la question”, lit-on dans la lettre.

“Nous avons purgé Visva-Bharati des forces du mal impliquées dans des activités qui sont en contradiction avec la philosophie de Visva-Bharati”, a déclaré le vice-chancelier. “Visva-Bharati était une pépinière de corruption. Grâce à un travail acharné, la situation a maintenant changé et nous sommes sûrs qu’avec le temps, nous en verrons les résultats”, a-t-il ajouté.

Dans sa lettre, M. Chakraborty a également soulevé la question d’une route traversant l’université mais appartenant au gouvernement. “Un dialogue face à face avec nous vous donnera l’occasion de voir l’autre côté du récit”, a-t-il déclaré.

Le vice-chancelier s’était auparavant heurté au ministre en chef au sujet du conflit de propriété entre le lauréat du prix Nobel Amartya Sen et l’université.

