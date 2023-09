Lettre effrayante et invisible envoyée par le mari assassin de Caroline Crouch à sa mère alors que le fantasme se déchaîne sur un complot de chantage malade

Une lettre glaçante envoyée par le mari assassin de Caroline Crouch à sa mère en deuil a été révélée.

Twisted Babis Anagnostopoulos, 35 ans, a écrit une note apparemment sincère depuis la prison, déclamant son implication dans un complot de chantage malsain.

Anagnostopoulos a écrit une lettre à la mère de Caroline Crédit : AP

La jeune Britannique a été assassinée chez elle à Glyka Nera, en Grèce

Le pilote a affirmé avoir avoué un crime qu’il n’avait pas commis pour protéger sa fille

Dans sa lettre adressée à Susan Crouch, le pilote grec a présenté sa version de ce qui s’est passé dans la nuit du 11 mai 2021 à son domicile de Glyka Nera.

Babis, qui a brutalement assassiné la mère britannique de 20 ans, a affirmé avoir été approché par un groupe de personnes qui lui ont demandé d’effectuer un travail « dangereux », promettant qu’il serait indemnisé.

Il a affirmé que Caroline n’était pas d’accord avec le plan et l’a convaincu de se retirer – ce qui a rendu le groupe furieux.

Dans la lettre publiée par Star TV en Grèce, Babis écrit : « Cette nuit-là, ils sont venus à la maison pour prendre l’argent qu’ils m’ont donné et vous connaissez déjà le reste.

« Ma vie entière a été détruite sous mes yeux, j’ai été laissé seul à 4 heures du matin, en larmes, voyant ma femme partie et étant menacé que si je n’assume pas la responsabilité, ils blesseront tous ceux que j’aime, y compris Lydia. »

Il a ajouté qu’à l’époque, il avait eu l’idée d’organiser le vol car il ne pouvait pas révéler l’identité des assassins de Caroline.

L’aviateur basé au Royaume-Uni avait affirmé à l’époque qu’une bande de voleurs avait fait irruption dans la maison du couple et torturé Caroline à mort pour révéler où se trouvaient de l’argent et des objets de valeur.

Il poursuit dans sa lettre : « Je sais que les tueurs sont probablement hors du pays maintenant, mais je ne pouvais pas risquer que quelqu’un d’autre soit blessé.

« Je n’ai pas réussi à protéger Caroline, mais je préfère mourir plutôt que de laisser quoi que ce soit arriver à notre fille. »

Il a ensuite affirmé qu’il avait été forcé d’avouer le meurtre de Caroline « pour protéger sa fille ».

Il a écrit : « Je leur ai donné ce qu’ils voulaient. J’ai avoué à un crime Je ne me suis pas engagé, j’ai inventé un mensonge et j’ai dit que c’était moi qui l’avais blessée après une bagarre. Et tout le monde était content.

« Personne ne se soucie que j’aie pris la responsabilité de quelque chose que je n’ai pas fait. Tu es la seule personne qui sait vraiment ce que je ressens… Je suis profondément désolé pour la douleur insupportable que tu ressens. »

L’homme de 35 ans conclut par quelques notes sur sa fille Lydia.

« Lydia n’a rien fait de mal et nous devons à Caroline de tout lui donner.

« Elle ne peut pas aller dans des écoles privées à Athènes, mais ce n’est pas grave, pour le moment, je veux juste qu’elle soit heureuse, qu’elle ait un bon enfance à Alonissos.

« Je fais confiance à toi et à mes parents, je sais à quel point tu l’aimes.

« Suzanna, je t’aimerai toujours quoi qu’il arrive. Cela me manque tellement. Dis-lui juste combien je l’aime suivant l’heure de votre visite. Prenez soin de vous et de Lydia. »

Anagnostopoulos reste derrière les barreaux de la prison de haute sécurité de Malandrinos, dans le centre de la Grèce, après avoir abandonné son appel visant à annuler sa peine à perpétuité. été.

Le pilote a été reconnu aujourd’hui à l’unanimité coupable du meurtre de Caroline par un tribunal d’Athènes.

Babis a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 11 ans et demi et à une amende de 18 000 £.

Cela survient deux ans après que le tueur tordu ait étouffé Caroline alors qu’elle dormait dans ce qu’un coroner décrirait comme « une mort atroce et prolongée ».

Dans un geste particulièrement tordu, Anagnostopoulos a placé bébé Lydia suivant au corps sans vie de sa mère.

Le pilote a rencontré Crouch, qui avait 13 ans plus jeune, sur l’île grecque d’Alonissos où l’étudiant est enterré.