Lettre : Éduquer le public

Pour l’éditeur:

L’intégrité de notre nation a-t-elle été perdue ? Pourquoi croiriez-vous que l’élection de 2020 était corrompue ? Il est difficile de comprendre comment le président Trump et ses facilitateurs ont pu convaincre tant de gens de cette accusation sans fondement qui a lamentablement échoué à fournir ne serait-ce qu’une once de preuves ? Ni même un lambeau ? Ces allégations qui ont été soumises l’ont été auprès de 62 tribunaux différents; tous ont été expulsés sauf un et c’était une décision qui était une question administrative qui n’affecte pas le résultat.

Pour ceux qui ont pris le temps d’observer les audiences du Congrès, vous auriez été témoins des témoignages de tous les républicains, sous serment, témoignant de ce dont ils ont été témoins ou dont ils avaient connaissance. Ils ont révélé de nombreuses actions de corruption qui ont fait évoluer Donald Trump et ses facilitateurs qui travaillaient à la planification et à l’exécution d’activités illégales pour prolonger son mandat. L’audience réelle résulte des expositions : planification et participation à l’insurrection ; a retardé l’action contre les émeutiers alors qu’une insurrection en direct était en cours dans les 87 premières minutes; tenter de présenter des documents électoraux inconstitutionnels ; tenter d’influencer les décisions du ministère de la Justice ; faire pression sur le vice-président Pence pour qu’il adopte une position inconstitutionnelle ; demander aux États de modifier illégalement leur décompte des électeurs ; et l’acte de subornation de témoins.

Pour les candidats républicains actuels qui se présentent aux élections et qui soutiennent la revendication de Donald Trump, votre loyauté envers l’Amérique est fausse. C’est vous qui enfilez notre démocratie en corrompant la direction républicaine.

Raymond Hubbard

Sandwich