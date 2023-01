LETTRE : Difficile de faire des pronostics 100 ans à l’avance

Monsieur le rédacteur:

Je crois que la lettre de Frank Martens, « Prenez des mesures maintenant pour créer un avenir meilleur » (Summerland Review, 13 janvier), mérite un autre point de vue.

Je doute sérieusement que les personnes vivant en 1923 aient pu entreprendre de nombreuses actions (le cas échéant) qui façonneraient la société et le monde à la fin de leur 20e siècle. Ils n’avaient tout simplement pas de données pour prédire des choses comme la Seconde Guerre mondiale, l’exploration de l’espace, les ordinateurs, le génie génétique, la fission nucléaire et une myriade d’autres événements et découvertes qui ont façonné et continuent de façonner nos vies actuelles.

Ce que ces penseurs de 1923 devaient faire était de faire confiance à eux-mêmes, à leurs pairs et aux générations futures pour s’attaquer aux problèmes de leur époque en utilisant les technologies actuelles de la journée.

Bien sûr, ces générations futures ont créé des problèmes en cours de route et en tant qu’espèce, nous continuons d’apprendre lentement, mais lorsqu’un problème devient suffisamment grave, les durs et les intelligents ont tendance à s’attaquer à sa résolution.

Bon nombre des solutions contenues dans la lettre de Frank valent sans aucun doute la peine d’aider à résoudre les problèmes d’aujourd’hui, mais suggérer qu’elles seront d’une quelconque manière pertinentes pour la vie dans 80 ans est un peu exagéré.

Une chose que nous pouvons faire est d’éduquer nos enfants au mieux de nos capacités, puis de croire qu’ils trouveront leur propre chemin jusqu’à la fin de leur propre millénaire.

Jean Bubb

Pays d’été

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

news@summerlandreview.com.

news@summerlandreview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

choix pour l’avenirLettre à la rédactionSummerland