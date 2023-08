LETTRE : Des avions-citernes contribueraient aux efforts de lutte contre les incendies

Monsieur le rédacteur:

Étant donné que les incendies de forêt en été sont désormais la norme, ne serait-il pas sage de se prévaloir de l’avion ravitailleur Boeing 747, doté d’un réservoir de 19 200 gallons ?

Il a été mis hors service par une société américaine parce que ce n’est pas une entreprise rentable.

Je ne pense pas que les actions de lutte contre les incendies de forêt soient ou devraient être une entreprise à but lucratif. De toute évidence, ils existent pour le bien public et les pompiers sont employés en permanence aux frais des contribuables.

Toutes ces dépenses sont une aubaine, compte tenu du coût des dommages causés par les incendies de forêt. D’après ce que j’ai lu, ce projet de ravitailleur 747 est très efficace.

En fait, pourquoi ne pas équiper plusieurs de ces avions d’appareils de lutte contre les incendies et les tenir prêts lorsque la saison des incendies de forêt est imminente ? Ce serait de l’argent bien dépensé.

À l’heure actuelle, nous avons environ 17 avions-citernes en service, dont aucun n’a une capacité supérieure à 11 000 litres, soit environ 2 400 gallons. Comparez cela avec 19 2000 gallons. Même si ce que font les pompiers présentement est héroïque, avec un meilleur équipement, leur travail serait peut-être un peu plus facile et plus efficace.

Ron Stacy

Pays d’été

