Lettre de fête des pères à mon fils : Merci, je suis désolé.

Cher fils,

Merci.

Votre mère et moi avons été stressés, fatigués, tristes, en colère et globalement inquiets de la façon dont cette pandémie se déroulait et de ce que cela signifiait pour votre vie.

Nous avons dû faire face à des changements majeurs dans nos propres horaires, notre travail, notre santé et les finances de notre ménage. Nous avons vu le pays être envahi par un virus impitoyable qui a provoqué des vagues mortelles qui s’abattent sur tout ce qui nous entoure.

Nos vies ont changé. Votre vie a changé. La peur était honnêtement trop à porter parfois.

Vous étiez une source constante de joie et d’espoir pendant que nous essayions de donner un sens à une situation qui n’avait rien à faire. L’apprentissage à distance était un défi pour toutes les personnes impliquées. Les enfants handicapés sont de plus en plus ignorés et marginalisés à travers le pays. Les enfants autistes comme vous ne faisaient pas exception.

Vous avez quand même réussi à montrer aux enseignants à quel point vous êtes intelligent malgré le fait que vous soyez nerveux à propos de ces salles de classe Zoom et qu’on vous ait demandé de « participer » davantage. Remerciez votre mère et les excellents professeurs que vous avez pour cela, au fait. C’est la raison pour laquelle vous avez continué à exceller à l’école cette année et vous avez obtenu tous les aménagements dont vous aviez besoin, sans discussion.

Là où vous m’avez le plus aidé personnellement, c’est en insistant pour que nous jouions aux jeux vidéo ensemble, autant que possible. Je te dois aussi des excuses pour ça. C’est à venir. Mais si je suis honnête, certaines des choses les plus amusantes que j’ai eues et normales que j’ai ressenties sont venues en jouant à Minecraft et Roblox avec vous.

J’ai pu voir votre curiosité et votre sens de l’exploration en temps réel et j’ai vu votre communication et vos compétences sociales globales grandir. Tu m’as appris les jeux et tu as eu plus de patience que moi quand les choses n’allaient pas dans notre sens. Ces séances sont devenues des moments de calme une fois que j’ai cessé d’être en colère ou frustré par des choses qu’aucun de nous ne peut contrôler.

Maintenant, des excuses.

La vérité est qu’il m’a fallu trop de temps pour réaliser que vous aviez besoin que je sois composé et engageant. Les parents sont souvent tirés de plusieurs côtés, poussés à des limites dont nous ignorions l’existence et il est difficile de se rappeler que nos familles ont parfois besoin que nous soyons simplement avec eux.

Il m’a fallu trop de temps pour voir que vous aussi étiez stressé et confus par la raison pour laquelle le monde a soudainement déraillé et s’est arrêté.

Il m’a fallu trop de temps pour accepter que les heures passées à jouer à Minecraft ensemble pouvaient être un exercice thérapeutique pour nous deux. Que je fasse quelque chose d’aussi simple que conduire dans Washington, DC, jouer à Pokemon Go avec vous deviendrait un tel tremplin pour le rire et l’excitation

Il m’a fallu trop de temps pour comprendre que le fait d’être ton père effacerait la plupart du stress et de l’inquiétude dont nous essayions de te protéger.

Heureusement, nous semblons être à l’arrière de cette pandémie et il semble que votre tour pour le vaccin soit proche.

Nous ne savons pas ce que cela signifie pour vous à long terme. On va toujours t’enseigner à la maison pendant qu’on attend. Et nous allons probablement rester dans un état constant de méfiance pendant que les choses reviennent à une normale moins effrayante.

Mais cette dernière année a été une année que je n’oublierai jamais, à cause de vous. J’ai vu le monde se faire envahir par un virus. J’ai vu le travail devenir de plus en plus dur alors que nous faisions de notre mieux pour rendre compte de ce qui se passait. J’ai vu des amis perdre des membres de leur famille, des inconnus se disputer pour des masques et nos dirigeants élus échouer dans leur travail.

Ce qui m’a permis de garder les pieds sur terre pendant tout cela, c’était de te regarder être le beau petit garçon que tu es et d’apprendre de toi comment vivre dans un espace qui n’est pas toujours conçu pour tes besoins. Sachez que nous avons essayé de faire de notre mieux pour votre bien.

Merci. Je suis désolé.

Louie Villalobos est éditeur de développement d'audience pour USA TODAY Opinion.