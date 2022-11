Lettre de démission de Gavin Williamson à Rishi Sunak dans son intégralité: les allégations d’intimidation étaient devenues une «distraction»

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Gavin Williamson a quitté le cabinet après avoir reconnu que les allégations d’intimidation étaient devenues une « distraction » pour le gouvernement de Rishi Sunak.

L’ancien ministre a déclaré qu’il avait décidé de “prendre du recul” pendant que le processus de plainte était en cours, mais s’est engagé à laver son nom “de tout acte répréhensible”.

La décision de démissionner fait suite à des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des messages abusifs à l’ancienne whip en chef Wendy Morton se plaignant de s’être vu refuser une invitation aux funérailles de la reine, prétend avoir intimidé un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense et une accusation de comportement “contraire à l’éthique et immoral” alors qu’il était whip en chef.

Voici la lettre de démission dans son intégralité :

“Comme vous le savez, il y a un processus de plainte en cours concernant les SMS que j’ai envoyés à un collègue. Je me conforme à ce processus et je me suis excusé auprès du destinataire pour ces messages.

“Depuis lors, d’autres allégations ont été faites concernant ma conduite passée. Je réfute la caractérisation de ces affirmations, mais je reconnais qu’elles deviennent une distraction pour le bon travail que ce gouvernement fait pour le peuple britannique.

«J’ai donc décidé de me retirer du gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et de me disculper de tout acte répréhensible.

« C’est avec une réelle tristesse que je présente ma démission, mais je veux profiter de cette occasion pour offrir mon soutien plein et entier de la part des députés d’arrière-ban. Je suis incroyablement fier d’avoir travaillé avec vous au gouvernement au cours des dernières années et pendant la campagne.

M. Sunak a répondu qu’il acceptait la démission de Sir Gavin “avec une grande tristesse”, ajoutant : “Je tiens à vous remercier pour votre soutien personnel et votre fidélité”.

Voici la lettre d’acceptation de M. Sunak dans son intégralité :

“Merci pour votre lettre de démission.

“C’est avec une grande tristesse que j’accepte votre démission. Je sais que votre engagement envers les gouvernements conservateurs successifs et le parti au fil des ans a été inébranlable.

“Je soutiens votre décision de prendre du recul et je comprends pourquoi vous l’avez prise.

« Je tiens à vous remercier pour votre soutien personnel et votre fidélité. Je sais que vous continuerez de représenter vos électeurs avec diligence et soin.

“Je tiens également à exprimer ma gratitude pour le travail que vous avez fait pour ce gouvernement.”