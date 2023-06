Lettre de démission de Boris Johnson – dernière: l’ex-Premier ministre a demandé à Rishi Sunak de « faire quelque chose que je n’étais pas prêt à faire »

« Nous voudrons tous être reconnaissants pour ce qu’il a fait pendant la pandémie de Covid, lorsqu’il a lancé le groupe de travail sur les vaccins … et a été responsable du déploiement de vaccins le plus rapide en Europe », a déclaré M. Gove.

Le Royaume-Uni devrait être « reconnaissant » pour ce que Boris Johnson a fait en tant que Premier ministre, déclare Michael Gove

Michael Gove a rendu hommage à Boris Johnson alors qu’il démissionnait de son poste de député, félicitant l’ancien Premier ministre pour son bilan sur Covid et l’Ukraine. S’adressant à BBC Breakfast, le ministre du cabinet a suggéré que le Royaume-Uni devrait être « reconnaissant » envers M. Johnson. « Nous voudrons tous être reconnaissants pour ce qu’il a fait pendant la pandémie de Covid, lorsqu’il a lancé le groupe de travail sur les vaccins … et a été responsable du déploiement de vaccins le plus rapide en Europe », a déclaré M. Gove. « Nous devrions être reconnaissants pour cela, reconnaissants également pour le soutien indéfectible qu’il a apporté à l’Ukraine. »