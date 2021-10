Lettre de contestation : les médias australiens obtiennent un document suggérant qu’aucune promesse de procéder à un accord d’abonnement n’a été faite à la France

La querelle diplomatique entre Canberra et Paris se poursuit, avec une lettre envoyée au groupe naval français au sujet du désormais tristement célèbre accord sur les sous-marins publié samedi par des organes de presse en Australie.

Le document, remis à Le week-end australien et l’édition locale de Le gardien par le ministère de la Défense du pays en vertu des lois sur la liberté d’information, ne contient aucune mention des plans du gouvernement australien pour aller de l’avant avec le contrat.

« Les questions abordées dans cette correspondance ne donnent aucune autorisation de continuer le travail, ou pour le remboursement de ce travail», a écrit le directeur général du Future Submarine Program, le commodore de la Royal Australian Navy, Craig Bourke, cité par The Guardian. La lettre, datée et envoyée le 15 septembre, avant la communication entre le Premier ministre australien Scott Morrison et le président français Emmanuel Macron, ne reconnaissait que les réalisations de l’entrepreneur français dans les premières étapes.

« Le document ne fait référence à aucune décision d’autoriser la phase suivante, et n’en fait même pas mention», selon les médias.

La lettre « semble être rédigé avec soin, en mettant l’accent sur les questions contractuelles», selon The Guardian, qui prétend en avoir une copie, bien qu’il rapporte que certaines de ses références ont été occultées par l’organisme de libération, suggérant que cela était dû à la nécessaire protection des secrets commerciaux.

Les responsables de la défense australiens ont précédemment déclaré à Reuters que la correspondance ne mentionnait aucun autre engagement, « qui restait soumise à l’annonce des décisions du gouvernement australien. «

Le mois dernier, les autorités françaises ont déclaré qu’il y avait eu des assurances de la part de l’Australie concernant l’accord de plusieurs milliards d’euros, et que la décision de l’annuler avait été un « coup de poignard dans le dos ». Le porte-parole de la défense française, Hervé Grandjean, a déclaré que la lettre en question était rassurante sur la suite qui serait prise pour conclure l’accord : «En bref : hâte de lancer la prochaine phase du contrat, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian que le document avait indiqué que Canberra était prêt pour un « signature rapide. «

« Tout ce que je vous ai dit est confirmé par la lettre que j’ai reçue le 15 septembre du ministère australien de la Défense, qui disait : « Tout va bien, continuons», a déclaré Le Drian lors d’une audition parlementaire cette semaine, ajoutant que «Quelqu’un [had] menti. «

La décision de mettre fin à l’accord sur les sous-marins avec la France et d’en forger un nouveau entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, connu sous le nom d’AUKUS, a conduit à un argument diplomatique à grande échelle, avec un certain nombre de nations entraînées dans la rangée. Parmi les derniers développements à la suite de la brouille, les négociations commerciales entre Canberra et l’Union européenne ont été suspendues.



