Lettre : Conseils pour novembre

L’espèce humaine sur la planète Terre est la plus avancée de toutes les espèces sociales à avoir jamais existé. Nous devons notre succès, tel qu’il est, à notre tendance à partager, à prendre soin et à coopérer dans de grandes communautés étendues. La démocratie, l’équité, la justice, la civilité, l’égalité, la modération, le pardon, l’honnêteté et l’intégrité sont des valeurs fondamentales au sein de ces communautés. Ces valeurs constituent la base d’une grande partie de l’agenda progressiste en politique. Les progressistes forts aspirent à une communauté humaine sociale plus idéale. Les électeurs moins progressistes et ceux du milieu signalent qu’ils sont à l’aise avec quelque chose de moins.

Des valeurs plus primitives d’Ayn Randian comme la compétition, l’égoïsme, le conflit, l’acquisition personnelle, la vengeance, le pouvoir, la tromperie et la cupidité caractérisent le pôle le plus conservateur de notre corps politique. Aucune de nos deux polarités politiques extrêmes n’est pure, de nombreux progressistes putatifs partageant bon nombre des valeurs rétrogrades de la politique conservatrice. Par exemple, presque tous les électeurs partagent le rêve chimérique malin d’une croissance sans fin sur une planète aux ressources limitées. C’est là que réside la menace ultime pour notre démocratie, notre civilisation et notre espèce. Si nous n’aspirons pas à une union plus parfaite par des politiques sociales de plus en plus progressistes, nous aspirons à l’insoutenabilité.

Le christianisme nous dit d’aimer nos voisins comme nous-mêmes. Les stratégies évolutives laïques pour réussir dans les communautés sociales soutiennent la même chose. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une perspicacité particulière pour dire laquelle des deux stratégies favorisera une union plus parfaite, c’est-à-dire une communauté sociale plus durable. C’est pourquoi j’ai toujours voté et voterai toujours démocrate.

Donovan C. Wilkin

Huntley