Lettre : Clarifier les choses

C’est en réponse à une lettre à l’éditeur le 2 novembre au sujet des grossesses.

L’auteur a instruit les femmes et les filles sur leurs responsabilités, leurs devoirs et leurs comportements concernant comment et pourquoi les femmes et les filles tombent enceintes. Il semblerait qu’il croit que la femme/fille est seule responsable d’une grossesse.

Certes, il doit savoir mieux.

Citant la lettre : “Elle a le droit de se livrer à des activités reproductives, que ces activités soient de caractère responsable ou non.” Cela pose la question, ne devrait-on pas également interroger le partenaire dans cette activité si ses « … activités ont un caractère responsable ou non » ?

Citant à nouveau : « L’abstinence est une aide contraceptive. C’est là que le droit de la femme de choisir est correctement engagé : avant que l’acte de procréation n’ait lieu. » Qu’en est-il du droit d’un homme de choisir l’abstinence, empêchant ainsi définitivement la reproduction non désirée ?

Citation continue: “C’est irresponsable et notre culture l’a encouragé.” Notre culture a encouragé à blâmer entièrement les femmes, permettant aux hommes de se comporter de manière irresponsable. Comme le veut la culture, l’écrivain a choisi de ne pas tenir compte du rôle des hommes dans les activités reproductives, sanctionnant ainsi leur absence de toute responsabilité.

Hélène Torcher

Lac de cristal