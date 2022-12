Lettre : Civilité en effet

Pour l’éditeur:

Vous vous souvenez peut-être d’un commentaire d’il y a quelques semaines lorsque j’ai exprimé l’espoir qu’après l’élection de mi-mandat, nous trouverions des moyens d’avoir une conversation civile.

Je suis heureux d’annoncer qu’il existe une organisation qui nous aide à faire exactement cela. Il s’appelle Braver Angels et son but est de faciliter le rapprochement, en amenant les gens des deux côtés à la table d’écoute, pas de dispute. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le Web à BraverAngels.org

Parmi les livres cités sur le web, j’ai bien aimé le titre de celui-ci : « I Never Thought of it That Way » de Monica Guzman. C’est une lecture saine.

Révérend Bob Dell

Sandwich