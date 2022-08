Lettre : Avertissement aux autres conducteurs

Vers 16 h 30 le lundi 1er août, j’ai été témoin d’un semi-remorque roulant vers le sud sur la route 47 allant trop vite pour s’arrêter au feu rouge à l’intersection de la route 47 et de l’entrée de Del Webb. Il a appuyé sur le klaxon et a soufflé à travers le feu rouge. La deuxième voiture tournant à gauche pour aller vers le nord sur la route 47 était une voiture de police. Il n’a absolument rien fait d’autre que regarder ce demi-tour souffler la lumière. Alors que la voiture de patrouille tournait à gauche, j’ai crié par la fenêtre que le camion avait soufflé la lumière. Il m’a juste regardé comme si j’avais deux têtes. Nul doute qu’il était dans sa cachette à l’entrée de Del Webb pour attraper quelques vieux bonzes qui dépassaient 35 mph. S’il vous plaît, que tout le monde soit vigilant lorsque vous quittez la communauté Del Webb et / ou sortez du Jewel. C’était un horrible accident potentiel qui attendait de se produire. Nos impôts paient pour l’application passive de la loi.

Louise Canzolino

Huntley