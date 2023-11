Lettre à l’éditeur : Aidez l’industrie du divertissement locale de l’Indiana | Commentaire

Qui dirige les efforts de l’Indiana pour attirer les productions cinématographiques, télévisuelles, musicales et de jeux vidéo ? Je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui ait une réelle expérience dans de telles choses.

L’Indiana offre désormais une pause à toute société de production qui loue des chambres de motel dans l’Indiana pour 30 jours ou plus. Voyons voir, quand j’ai été filmé pour “Power Rangers”, le tournage a duré deux jours. Lorsque j’ai été filmé en tant que croupier de blackjack dans un épisode de l’émission télévisée NBC “Rags to Riches”, le tournage a duré trois jours. Je ne pense pas qu’une petite réduction sur une note de motel de 30 jours motivera une production à venir dans l’Indiana.

Je ne veux pas me vanter, mais je veux ajouter de la crédibilité à mes commentaires. J’ai joué dans des films ou des émissions de télévision avec Jerry Lewis, Ben Vereen, Stacy Keach, Kirstie Alley, Dustin Hoffman, Tom Cruise, Willard Scott et d’autres stars. J’ai également produit et réalisé des émissions de télévision.

Les « incitations » et les efforts de l’Indiana pour attirer l’industrie du divertissement sont pathétiques, mal motivés et mal gérés. Si vous consultez le site Web filmindiana.comvous trouverez un job board avec des offres d’emplois qui existaient en 2019 et 2020, qui ne servent plus à rien.

J’ai demandé à un législateur de l’État pourquoi l’Indiana ne faisait aucun effort sérieux pour attirer l’industrie du divertissement avec des films, des émissions de télévision, de la musique et des jeux informatiques. Il a déclaré que la plupart des politiciens de l’Indiana n’avaient jamais vu comment les incitations pourraient aider l’économie de l’Indiana. Si tel est le cas, alors je suggère que les législateurs de nos États devraient repenser cela.

Le film « A Christmas Story » parlait d’un garçon qui a grandi à Hammond, dans l’Indiana. Mais il a été tourné dans l’Ohio. Aujourd’hui, la maison utilisée dans ce film est une attraction touristique. Mettez des scènes de l’Indiana dans un film et certaines personnes voudront visiter les scènes du film.

Les incitations devraient aider et encourager les habitants de l’Indiana à travailler sur des projets de toute taille, petits ou grands. Nous devons aider les personnes et les entreprises locales à acquérir de l’expérience tout en attirant également des personnes et des entreprises de l’extérieur de l’État. Mais pour être efficaces, ceux qui dirigent nos efforts doivent connaître les forces et les faiblesses de l’Indiana.

À l’heure actuelle, cela ne se produit PAS avec les responsables actuels de l’Indiana. Je ne crois pas que les fonctionnaires soient de mauvaises personnes. Je crois simplement qu’ils ne savent pas ce qu’ils font parce qu’ils n’ont pas les connaissances et l’expérience minimales nécessaires dans l’industrie du divertissement pour faire du bon travail et attirer les entreprises du divertissement.

—Woodrow Wilcox Dyer, Indiana