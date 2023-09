Lettonie contre Pays de Galles : qualification pour l’Euro 2024 – en direct

25 minutes : La tête de Roberts, la belle passe de Ben Davies et le centre de Neco William et le gardien doit faire un arrêt. Un mouvement bien construit en provenance du Pays de Galles.

14 minutes : Joe Pearson reprend contact : « Comme je suis un vieil homme, tout sauf Slowdive me est très familier. C’est donc Slowdive ! Puisque vous avez mentionné Cream, je dois vous recommander le documentaire « Beware of Mr. Baker », absolument fascinant !

7 minutes : Tout le Pays de Galles continue de représenter une menace. Pas mal de bruit dans ce stade, venant peut-être du club de rugby. L’autre extrémité du terrain a des logements derrière. Bon voyage, Riga. J’y suis allé il y a 18 ans et je me suis beaucoup amusé. L’eau de feu locale – les baumes Rīgas Melnais – est imbuvable et a laissé une tache inamovible sur mon bureau de travail.

il y a 21 mois 14 h 54 HAE

5 minutes : Joe Pearson envoie un e-mail : « Quelle est la bande originale du match d’aujourd’hui ? Vous cherchez quelque chose de nouveau pour moi et vous proposez toujours des recommandations intéressantes. BTW, avez-vous déjà vu « Justified : City Primeval » ? « This Town Ain’t Big Enough for the Both of Us » de Sparks fait une apparition significative dans la finale.

J’ai reçu une livraison ce matin, avec en tête d’affiche l’album Manassas de Stephen Stills, The Troggs, Derek & The Dominoes, Cream, James Brown, The Animals, The Seeds et un nouvel album de Slowdive.