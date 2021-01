Au début de la dernière décennie, Matthew Buchanan et Karl von Randow, concepteurs Web basés à Auckland, en Nouvelle-Zélande, étaient à la recherche d’un projet passionné. Leur entreprise, un studio de conception de sites Web appelé Cactuslab, développait des applications et des sites Web pour divers clients, mais ils voulaient un projet qui leur était propre, auquel leur équipe pourrait se consacrer lorsqu’il n’y avait pas grand chose à faire. Buchanan a eu une idée pour un site de médias sociaux sur les films. À l’époque, il a réfléchi, il a utilisé Flickr pour partager des photos et Last.fm pour partager son goût de la musique. IMDb était une base de données; ce n’était pas, par essence, social. Cela a laissé un vide sur le terrain. Le résultat a été une application et un réseau de médias sociaux appelé Letterboxd, que son site Web décrit, à juste titre, comme «Goodreads for film». Après son introduction lors de la conférence Web Brooklyn Beta à l’automne 2011, Letterboxd a progressivement développé un public modeste mais passionné de cinéphiles désireux de suivre leurs habitudes de visionnage de films, de créer des listes de favoris et d’écrire et de publier des critiques. En 2020, cependant, la croissance du site a été explosive. Letterboxd a vu sa base d’utilisateurs presque doubler depuis le début de la pandémie: ils comptent désormais plus de 3 millions de comptes membres, selon la société, contre 1,7 million à la même époque l’an dernier. Et ce n’est pas seulement plus d’utilisateurs. C’est plus utile: «Nous avons vu plus d’activité par membre», a déclaré Buchanan dans une récente interview avec Zoom. «Nos indicateurs sont en hausse dans tous les domaines.» Leurs revenus ont augmenté, grâce à la publicité et aux abonnements payants optionnels, qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires. L’entreprise n’est plus seulement le projet parallèle de Buchanan et von Randow, et au cours de l’année dernière, ils ont recruté plusieurs employés à plein temps.

La pandémie a ravagé l’industrie du cinéma, car les théâtres sont restés pour la plupart fermés et les blockbusters de haut niveau comme «Tenet» ont considérablement sous-performé. Mais pour Letterboxd, tout ce temps passé à la maison a été une aubaine. «Nous adorons parler de films», a déclaré Gemma Gracewood, rédactrice en chef de Letterboxd. «Et nous parlons encore plus de ce que nous aimons ces derniers temps parce que nous sommes tous coincés à l’intérieur.»

Au début, Letterboxd attirait principalement les obsessionnels du cinéma: des cinéphiles purs et durs, des fanatiques de statistiques et des critiques professionnels cherchant à héberger leurs travaux publiés sous un même toit. Mike D’Angelo, un collaborateur de longue date de Entertainment Weekly et d’Esquire, a utilisé Letterboxd pour enregistrer rétroactivement tous les films qu’il a vus, par date, depuis janvier 1992. En plus de télécharger ses anciennes critiques sur la plateforme, il utilise le site comme une sorte de journal pour en savoir plus rêveries improvisées. «Si j’écris une critique professionnelle, j’écris pour un grand public», a-t-il déclaré lors d’un récent appel téléphonique. «Alors que sur Letterboxd, je ne m’inquiète pas des choses pro forma comme le synopsis de l’intrigue. Je fais des blagues et des références qu’il faudrait avoir une connaissance assez approfondie du cinéma pour comprendre. Je trouve cela beaucoup plus libérateur. Cette liberté donne à l’écriture sur Letterboxd une sorte de qualité du Far West. Qu’est-ce qui monte en haut de la page du site pour avis les plus populaires gammes follement: Il y a des mèmes obscurs, des essais diaristiques et des chapes tentaculaires remplies de jargon pseudo-académique. Vous pourriez trouver dissertations politiques écrites avec un zèle haletant: «En tant qu’action la plus destructrice du monde, source de plus de guerres, de morts et d’exploitation que tout ce que ce monde a connu depuis la naissance de l’esclavage, l’impérialisme est l’aspect le plus élevé, le plus vil et le plus horrible du capitalisme, et nous s’y opposer. » (Il s’agit, bien sûr, d’une critique de «Wonder Woman».) Vous pouvez également trouver une seule phrase cryptique, telle que l’une des critiques les plus populaires du site du film « Joker »: « C’est arrivé à mon pote Eric. »