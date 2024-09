Letta lève 10 millions de dollars en financement d’amorçage

Lireune startup d’IA générative basée à San Francisco, en Californie, issue du laboratoire de recherche en IA de l’UC Berkeley, est sortie de la clandestinité avec un financement d’amorçage de 10 millions de dollars.

Le tour a été mené par Felicis avec la participation de Sunflower Capital et Essence VC, ainsi que des business angels Jeff Dean (chef scientifique chez Google DeepMind), Clem Delangue (PDG de HuggingFace), Cristobal Valenzuela (PDG de Runway), Jordan Tigani (PDG de MotherDuck), Tristan Handy (PDG de dbt Labs), Robert Nishihara (co-fondateur d’Anyscale) et Barry McCardel (PDG de Hex).

La société a l’intention d’utiliser les fonds pour continuer à créer un nouveau produit hébergé, Letta Cloud, permettant aux développeurs de créer et de déployer des agents dotés de systèmes de mémoire avancés.

Letta prévoit d’utiliser le financement pour continuer à développer un nouveau produit hébergé, Letta Cloud, pour que les développeurs puissent créer et déployer des agents avec des systèmes de mémoire avancés. Letta Cloud comprend un service d’agent hébergé, qui permet aux développeurs de déployer et d’exécuter des agents avec état dans le cloud, accessibles via des API REST. Il est « indépendant du modèle », ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement échanger les points de terminaison des modèles et apporter leurs agents à n’importe quel fournisseur LLM (permettant même à un seul agent de s’exécuter sur plusieurs modèles).

De plus, Letta Cloud fournit un « environnement de développement d’agent » (ou « ADE ») permettant aux concepteurs d’agents de développer et de déboguer des agents en visualisant et en modifiant directement les invites et la mémoire de l’agent. Ceci est rendu possible par l’approche de Letta en matière de « mémoire en boîte blanche », qui rend transparentes pour le développeur les invites et les mémoires exactes transmises au LLM à chaque étape de raisonnement, contrairement à de nombreux frameworks d’agents existants.

Les cofondateurs de Letta, Charles Packer et Sarah Wooders, se sont rencontrés lors de leurs recherches de doctorat au Sky Lab de l’UC Berkeley sous la direction des mêmes directeurs de thèse, Joseph Gonzalez et Ion Stoica. Les deux professeurs rejoignent également l’équipe fondatrice de Letta en qualité de conseillers.

La société lance gratuitement son nouvel environnement de développement d’agents et sa plateforme API pour la création et le déploiement d’agents d’IA, et intègre les premiers développeurs à la version bêta de sa plateforme hébergée Letta Cloud. Les développeurs peuvent installer le logiciel open source de Letta et s’inscrire à la version bêta hébergée sur letta.com.

23/09/2024