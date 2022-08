Letta italien : la droite italienne menace la démocratie européenne

Le chef du Parti démocrate italien a mis en garde samedi contre les menaces que les partis nationalistes de droite italiens font peser sur la démocratie européenne dans une vidéo diffusée en plusieurs langues, et a promis que son parti maintiendrait l’Italie au centre de l’Union européenne s’il remportait la victoire du pays. élections législatives anticipées le mois prochain.

La vidéo du chef du Parti démocrate Enrico Letta intervient quelques jours après que le chef des Frères d’extrême droite d’Italie, Giorgia Meloni, a réalisé sa propre vidéo multilingue pour contester les suggestions selon lesquelles son élection au poste de Premier ministre mettrait en danger la démocratie en Italie et menacerait la gestion de fonds de l’UE en cas de pandémie. Meloni, dont le parti utilise de manière controversée le symbole d’une flamme emprunté à un parti néo-fasciste, a déclaré dans une vidéo du 10 août que la droite politique italienne avait condamné “sans ambiguïté” l’héritage du fascisme.

À l’heure actuelle, le Parti démocrate de centre-gauche et les Frères d’Italie sont les principaux partis dans les sondages d’opinion avant les élections législatives du 25 septembre en Italie. Ni l’un ni l’autre ne semble assuré d’avoir suffisamment de voix pour gouverner seul.

Alors que la droite a créé une coalition solide, rassemblant Frères d’Italie, le parti de droite Ligue de Matteo Salvini et le parti de centre droit Forza Italia de Silvio Berlusoni, la gauche s’effondre dans cette campagne électorale.

L’accord de Letta avec un faiseur de roi potentiel s’est effondré en un jour et sa relation avec l’ancien premier ministre Matteo Renzi, qui dirige un parti minuscule mais potentiellement influent, s’est détériorée lorsque Renzi l’a chassé du poste de premier ministre en 2014.

Letta a souligné le danger pour la solidité européenne posé par les veto et les demandes d’unanimité posées par des dirigeants de droite comme le Hongrois Viktor Orban, qui, selon lui, est “un ami et un allié de la droite italienne”. Orban a utilisé ces outils pour “faire échec aux sanctions contre la Russie et sur les questions de migration”, a déclaré Letta.

Letta a également déclaré que la droite n’avait pas soutenu les fonds européens de lutte contre la pandémie au Parlement européen et que la droite italienne avait voté contre un nouveau traité entre la France et l’Italie visant à mettre les liens au même niveau que l’historique franco-allemand. relation qui a été le moteur de la paix et de la prospérité européennes d’après-guerre.

“L’Europe a toujours fait partie de notre ADN, car nous pensons que la coopération entre les pays et la recherche de solutions communes sont meilleures que la recherche de solutions uniquement nationales ou nationalistes”, a déclaré Letta.

Letta a lancé la vidéo en français, espagnol et anglais pendant le week-end de Ferragosto en Italie, lorsque la plupart des Italiens profitent de vacances à la plage ou à la montagne pour marquer la fête de l’Assomption du 15 août.