L’étroite évasion d’un SUV après avoir été heurté par un train capturée dans une vidéo époustouflante

Un groupe de personnes dans une voiture a réussi à échapper de peu à la mort. Les images époustouflantes qui ont été partagées par NowThis News sur Instagram montrent comment un SUV manque de peu d’être heurté par un train après avoir été poussé par un camion. La vidéo commence par un SUV attendant au passage à niveau, mais quelques secondes plus tard, un camion apparaît et pousse le SUV sur les voies. Deux hommes sortent rapidement de la voiture et regardent fixement le chauffeur du camion, qui déplace alors son véhicule derrière lui. Vers la fin de la vidéo, juste avant l’arrivée du train, le conducteur du SUV a appuyé sur l’accélérateur et s’est sauvé ainsi que le véhicule.

« Le SUV manque de peu d’être percuté par un train. Ce SUV était assis sur les rails alors qu’un train approchait rapidement. Après avoir été poussé sur les voies ferrées par un camion, le conducteur s’est écarté juste à temps », lit-on dans la légende de la vidéo.

En voyant cette vidéo, les utilisateurs des réseaux sociaux ont été convaincus que le chauffeur du camion voulait faire quelque chose de mal. L’un des utilisateurs a écrit : « Le chauffeur du camion voulait voir quelque chose et a rapidement reculé lorsque le train arrivait. Monsieur, vous avez essayé de les tuer et je ne sais pas pourquoi ces gens semblent calmes, j’ai besoin de voir ce qui s’est passé ensuite ». Un autre utilisateur a écrit : “Personne ne va-t-il expliquer pourquoi le chauffeur du camion essayait d’assassiner quelqu’un.” Un troisième utilisateur a mentionné: “Nous voulons tous savoir pourquoi le camion poussait la voiture sur les rails.”

Regardez la vidéo ci-dessous :

Auparavant, une vidéo de l’action rapide d’un chef de police du FPR avait sauvé une fille mineure d’être écrasée par un train en mouvement. Une fille mineure tentait de monter à bord d’un train en mouvement à la gare de Tirur au Kerala lorsque l’incident s’est produit. Les choses ont mal tourné lorsque le train a commencé à accélérer, faisant glisser et tomber la fille sur le quai. Cependant, un officier du FPR présent sur les lieux est venu à son aide et a éloigné la jeune fille du train, évitant ainsi un accident majeur.

