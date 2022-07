L’étreinte du Tennessee aux universités conservatrices du Michigan

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Le président du Michigan’s Hillsdale College était en tête plus tôt cette année lorsqu’il a annoncé son intention de lancer 50 écoles à charte dans le Tennessee après que le gouverneur Bill Lee en ait initialement demandé 100.

Six mois plus tard, cette relation s’est refroidie après que Larry Arnn de Hillsdale ait fait des commentaires désobligeants sur les éducateurs, disant à un public dont Lee que les enseignants “sont formés dans les parties les plus stupides des collèges les plus stupides”.

Les commentaires ont inspiré l’indignation des législateurs, des enseignants et d’autres défenseurs des écoles publiques déjà sceptiques quant aux plans. Maintenant, le gouverneur républicain – connu depuis longtemps comme une école à charte et un défenseur des bons – a pris ses distances avec Arnn, laissant le sort des chartes liées au petit collège conservateur dans le doute.

Depuis les commentaires d’Arnn, trois candidatures d’écoles à charte affiliées à Hillsdale dans le Tennessee ont été rejetées par les conseils scolaires des comtés de Jackson-Madison, Clarksville-Montgomery et Rutherford. Un porte-parole du Hillsdale College a refusé de commenter les candidatures rejetées et n’a pas répondu à une demande d’interview d’Arnn.

On ne sait pas quand ou si les 47 écoles à charte supplémentaires promises se concrétiseront un jour. Aucune nouvelle législation n’a été déposée ni aucune mesure formelle prise par la législature contrôlée par le GOP pour évincer Hillsdale, mais la prochaine session législative ne commence qu’en janvier.

Les choses pourraient difficilement être plus différentes que lorsque Lee a vanté les chartes affiliées à Hillsdale dans un discours à la législature au début de cette année – un cri inhabituel pour le collège privé. Hillsdale, a déclaré Lee en annonçant un partenariat d’éducation civique avec l’école, “a été le porte-drapeau d’un programme d’études de qualité et de la responsabilité de préserver la liberté américaine”.

Arnn avait récemment dirigé le “1776 Curriculum”, inspiré de l’éphémère “1776 Commission” de l’ancien président Donald Trump, en réponse directe au “1619 Project” du New York Times axé sur l’histoire de l’esclavage en Amérique. Les matériaux du programme glorifient les fondateurs de la nation, minimisent le rôle de l’Amérique dans l’esclavage et condamnent la montée de la politique progressiste.

Bien que Hillsdale soit depuis longtemps bien connue dans les cercles du GOP – le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, l’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur américain Ted Cruz y ont prononcé des discours d’ouverture – son importance s’est renforcée parmi les conservateurs au milieu du débat national sur le rôle que les écoles devraient jouer dans l’enseignement de la race et de la sexualité.

À partir de 2010, Hillsdale a commencé à créer des écoles à charte – financées par l’État mais gérées par le secteur privé – à travers le pays. Hillsdale dit qu’elle n’exploite ni ne gère les écoles, mais offre à la place deux types de soutien en octroyant une licence gratuite à leur programme et en fournissant une formation et d’autres ressources aux écoles dites membres. Le programme comptait plus de 20 écoles membres à la fin de 2021 et plus de 30 écoles utilisant son programme, avec des présences majeures en Floride, au Colorado et au Michigan.

À l’échelle nationale, les écoles à charte suscitent fréquemment des tensions politiques. Au cours de son mandat de secrétaire à l’éducation, Betsy DeVos a défendu le concept comme une alternative aux écoles peu performantes. Les critiques, souvent de gauche, affirment qu’ils drainent injustement le financement des écoles publiques traditionnelles.

Les républicains ont exploité la frustration des parents face à l’apprentissage à distance dans les écoles traditionnelles pendant la pandémie, leur donnant la voie de se rallier aux écoles à charte et à d’autres initiatives de choix d’école. Le gouverneur républicain Glenn Youngkin de Virginie a remporté les élections l’année dernière après s’être inspiré de ces thèmes, et le GOP prévoit d’en faire un élément central de sa stratégie à mi-parcours de cette année.

Ce n’est que lorsque Lee a approuvé la venue d’autant d’écoles à charte affiliées à Hillsdale que possible dans le Tennessee en janvier que les doutes du public ont commencé à s’installer. Cela s’est depuis transformé en colère contre Lee parmi les éducateurs pour ne pas avoir réfuté les affirmations d’Arnn.

“Je suis encore plus attristée et déçue par notre gouverneur qui s’est assis là et n’a pas défendu nos enseignants”, a déclaré Mary Rouse, membre du conseil scolaire du comté de Sullivan, qui a été élue au siège dans une région fortement républicaine, lors d’une réunion plus tôt ce mois-ci. . « Honte à vous, gouverneur Lee. Honte à toi.”

Le représentant républicain Mark White, président de la puissante House Education Commission de l’État, a été tout aussi direct. Il a posté sur les réseaux sociaux que “tout espoir que Hillsdale opérera dans le Tennessee a été anéanti” après les remarques d’Arnn.

Avant l’événement de juin où Arnn a fait les commentaires, son assistant exécutif a envoyé par e-mail au personnel de Lee 11 questions qu’il prévoyait de poser au gouverneur. Ils semblaient assez simples : qui étaient ses professeurs, livres et matières les plus importants à l’école ? Comment décrirait-il ce que lui et Arnn planifiaient dans le Tennessee ? Aucun d’entre eux ne met en doute les enseignants ou leur formation, selon l’e-mail que l’Associated Press a obtenu dans une demande d’enregistrement.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il maintenait toujours une “étreinte sans réserve” de Hillsdale, Lee s’est opposé. Il a dit qu’il n’avait parlé à Arnn que “peut-être cinq fois” au cours des deux dernières années.

Arnn a également pesé la semaine dernière avec un éditorial défendant son engagement envers l’enseignement, affirmant qu’il avait fait des remarques similaires tout au long de sa carrière.

« Stupide peut signifier « inintelligent », ce que je ne voulais pas dire. Dumb signifie également «mal conçu» ou «mal orienté», ce qui est malheureusement une description appropriée pour de nombreuses écoles d’éducation aujourd’hui », a écrit Arnn.

S’il s’est aidé lui-même n’était pas clair. Le gouverneur, se ralliant à peine aux côtés d’Arnn, a refusé de dire s’il soutiendrait la Commission des écoles publiques à charte de l’État annulant les rejets des conseils locaux des candidatures d’écoles à charte de Hillsdale. La commission a été créée en 2019 et Lee a sélectionné à la main les neuf membres.

Un porte-parole de la commission a déclaré qu’un seul des trois affiliés de Hillsdale avait fait appel de son rejet.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jonathan Mattise à Nashville, Tennessee, et Collin Binkley à Boston ont contribué à ce rapport.

Kimberlee Kruesi, Associated Press