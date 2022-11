L’étreinte d’extrême droite de Trump – The New York Times

Il a fondé l’America First Political Action Conference en 2020 et a accueilli des républicains d’extrême droite à la Chambre, dont Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Paul Gosar d’Arizona. Fuentes rejette le terme de suprémaciste blanc parce qu’il s’agit d’une “insulte anti-blanche”, mais adopte le langage du racisme et de l’antisémitisme blancs et se qualifie de “réactionnaire” et de “misogyne”.

Trump prétend souvent ne pas en savoir beaucoup sur les extrémistes dont il accepte le soutien, comme il l’a fait avec l’ancien chef du Ku Klux Klan David Duke, les Proud Boys et les partisans de QAnon. Mais même si c’était vrai dans ce cas, Fuentes a été amené au dîner par Kanye West, le rappeur maintenant connu sous le nom de Ye, qui a été invité par Trump au moment même où West était sous le feu pour ses propres commentaires antisémites. Et même après, Trump n’a pas condamné Fuentes, laissant les nationalistes blancs considérer le dîner comme une validation.

Alors que les organes de presse sont naturellement réticents à amplifier les déclarations haineuses, il est important de comprendre exactement de quoi nous parlons lorsque nous parlons d’une personne accueillie à la table d’un ancien président cherchant à retourner à la Maison Blanche. Voici donc un résumé compilé avec l’aide de mon collègue Ian Prasad Philbrick à partir de recherches menées par l’Anti-Defamation League, le Southern Poverty Law Center et d’autres organisations et médias. Fuentes n’a pas répondu aux demandes d’entretien transmises par l’intermédiaire d’un avocat.

Antisémitisme et racisme

Fuentes invoque régulièrement les craintes d’un “génocide blanc” et fait écho à la théorie du remplacement, selon laquelle les élites cherchent à “remplacer” les Américains blancs par des immigrants et d’autres personnes de couleur. La théorie a inspiré un certain nombre de fusillades de masse ces dernières années, notamment dans une synagogue de Pittsburgh, un Walmart à El Paso et un supermarché Buffalo.

“Notre civilisation est en train d’être démantelée, notre peuple est en train d’être génocide, et les conservateurs ne peuvent pas penser au-delà de ce qui jouera bien avec les médias libéraux lors des prochaines élections”, a un jour tweeté Fuentes. Il a également déclaré: “Les fondateurs n’ont jamais voulu que l’Amérique soit un camp de réfugiés pour les non-blancs.” Et sur Infowars d’Alex Jones l’année dernière, il a dit : « Je ne vois pas les Juifs comme des Européens et je ne les vois pas comme faisant partie de la civilisation occidentale, en particulier parce qu’ils ne sont pas chrétiens.