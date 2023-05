L’étreinte arabe d’Assad souligne la divergence avec les États-Unis sur la Syrie

Commentez cette histoire Commentaire

Les dirigeants du Moyen-Orient accueilleront vendredi le président Bachar al-Assad lors d’un sommet régional, ce qui représente un triomphe majeur pour le dirigeant syrien autrefois boudé alors qu’il cherche à fermer la porte à une décennie de guerre civile sanglante. Le retour de la Syrie dans la Ligue arabe après une suspension de 11 ans – une autre étape dans la réintégration régionale du pays après un exil prolongé en raison de sa gestion brutale du soulèvement politique – met également en évidence le fossé frappant entre les États-Unis et certains de ses partenaires les plus proches du Moyen-Orient sur une question qui les unissait autrefois.

L’administration Biden, comme ses alliés européens, s’est engagée à maintenir sa politique d’isolement et de pression contre Assad, dont la campagne pour écraser la dissidence qui a commencé au milieu des soulèvements du printemps arabe de 2011 a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement de la moitié la population de son pays.

Des responsables américains, qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour décrire des discussions diplomatiques sensibles, ont déclaré avoir consulté des dirigeants du Moyen-Orient sur leurs mesures pour approfondir leurs liens avec la Syrie. Ils disent que l’administration Biden soutient les objectifs généraux de ces pays en Syrie, y compris l’espoir de diminuer l’influence de l’adversaire commun, l’Iran.

« Il y a eu des désaccords sur la tactique et le séquençage », a déclaré un haut responsable. « Mais il y a généralement un alignement sur les objectifs ultimes », y compris la compréhension que Washington a l’intention de maintenir étroitement en place des sanctions qui interdisent aux entreprises et aux pays de faire des affaires avec Damas.

Malgré les premiers espoirs que la rébellion ferait place à une Syrie plus ouverte et démocratique, Assad a survécu à des dizaines de ses adversaires et a récupéré du territoire avec l’aide de l’aide économique et militaire de Moscou et de Téhéran. Il revendique maintenant un contrôle nominal sur près des deux tiers du pays, selon les estimations américaines, les restes de l’État islamique étant sévèrement diminués.

Le rapprochement reflète une reconnaissance dans les capitales du Moyen-Orient que, malgré les efforts antérieurs pour cultiver une formidable opposition à Assad, la politique américaine de remplacement du dirigeant syrien a échoué, ayant ouvert la voie à la montée de l’État islamique et à l’expansion de l’Iran. puissance militaire aux frontières de l’OTAN.

Mais les analystes affirment que la déconnexion sur la Syrie entre Washington et ses partenaires clés – dont l’Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis – met également en évidence la dynamique changeante des relations américano-moyen-orientales, alors que les dirigeants arabes accusent les États-Unis de négliger la région en faveur de un accent sur la concurrence avec la Chine et la Russie.

Aaron David Miller, un ancien fonctionnaire du département d’État maintenant au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que si la notion d’abandon du Moyen-Orient par l’Amérique était exagérée – le Pentagone maintient des bases importantes à Bahreïn et au Qatar, entre autres – la croissance des États-Unis l’accent mis sur la « concurrence entre les grandes puissances », en plus des bouleversements politiques à Washington et de l’autonomie accrue dans les combustibles fossiles, a eu pour effet d’inciter de nombreuses nations de la région à couvrir leurs paris.

« Les signaux que nous avons envoyés de diverses manières obligent les petites puissances qui dépendaient de nous, qui comptaient sur nous pour un soutien et un levier, à se réajuster », a-t-il déclaré.

L’évolution de la dynamique reflète les défis auxquels le président Biden a été confronté pour renforcer le soutien des pays en développement, notamment le Brésil, l’Afrique du Sud et le Pakistan. L’administration a lutté pour obtenir un soutien à travers le Moyen-Orient et les pays du Sud dans sa campagne visant à isoler Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, alors que ces pays pèsent les priorités américaines contre l’influence accrue de la Chine et les tentatives de la Russie de courtiser les nations frustrées par les démocraties libérales occidentales.

Les responsables américains sont d’accord en privé avec la conclusion de nombreux pays arabes selon laquelle l’effort de transformation de la Syrie, commencé sous l’administration Obama, a échoué. Les États-Unis, ainsi que plusieurs pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite et le Qatar, ont soutenu des initiatives au début de la guerre pour former et armer les rebelles cherchant à renverser Assad. Ceux-ci ont perdu leur élan alors que des groupes extrémistes plus importants et plus puissants gagnaient du terrain et que la Russie plongeait dans la guerre en 2015, jetant une puissante bouée de sauvetage à Assad.

Le gouvernement d’Assad a été accusé de crimes horribles, notamment l’utilisation répétée d’armes chimiques contre des civils et le ciblage fréquent d’hôpitaux, d’écoles et d’autres sites protégés.

L’agence de presse d’Etat syrienne SANA a déclaré qu’Assad, qui n’a voyagé hors de son pays qu’une poignée de fois depuis 2011, est parti pour Djeddah, en Arabie saoudite, jeudi. SANA a déclaré que le sommet dans la ville balnéaire « renforcerait l’action arabe conjointe pour réaliser les aspirations des peuples arabes » et a déclaré que l’invitation d’Assad avait été lancée par le roi saoudien.

Les responsables américains ont souligné que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, une initiative menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ne constitue pas une normalisation régionale avec le régime d’Assad, mais plutôt la poursuite d’une tendance qui a commencé en 2018, lorsque Bahreïn et les Émirats arabes unis ont repris relations diplomatiques avec la Syrie. Ce mois-ci, l’Arabie saoudite a accepté de rouvrir son ambassade à Damas.

Les responsables américains disent que l’apparition d’Assad parmi les autres dirigeants de la Ligue arabe, qui a un pouvoir pratique limité, n’est pas un moment de transformation pour le Moyen-Orient. Ils minimisent la suggestion selon laquelle le rapprochement régional avec la Syrie, malgré les protestations américaines, est une indication d’une croyance largement partagée en une posture américaine réduite.

« Cela ne signifie pas la montée et la chute de l’influence américaine », a déclaré un deuxième haut responsable. « Cela signifie que différents pays, y compris nos partenaires, ont évalué la situation et ont décidé d’adopter une approche différente pour résoudre les problèmes. Cela se produit dans toutes les administrations, dans le monde entier, sur une variété de problèmes.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne s’attendent pas à ce que les pays arabes testent les sanctions américaines, qui sont conçues pour interdire les investissements majeurs.

Certaines nations arabes ont été moins favorables à l’approfondissement des liens. Le Qatar, qui s’est disputé avec d’autres États du Golfe ces dernières années, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, mais qu’il ne constituerait pas un « obstacle » à une décision soutenue par les puissances régionales.

Les responsables américains disent avoir travaillé avec les pays arabes pour dresser une liste de demandes à Assad, mais ils restent sceptiques quant à sa capacité à répondre. En plus de contrôler l’influence de l’Iran et de contenir les exportations syriennes de captagon, un stimulant illégal, les pays voisins espèrent organiser le retour de certains des millions de réfugiés syriens dont les longs séjours ont pesé sur leurs économies.

L’engagement de l’administration envers une politique sévère en Syrie a été renforcé ce mois-ci par un groupe bipartisan de législateurs, dont le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, le représentant Michael McCaul (R-Tex.), qui a récemment présenté un projet de loi qui renforcerait les sanctions et interdirait au gouvernement américain de reconnaître le régime d’Assad.

William F. Wechsler, un ancien responsable du Pentagone qui dirige les programmes du Moyen-Orient au Conseil de l’Atlantique, a déclaré que si l’administration Biden avait communiqué sa désapprobation des mesures visant à réhabiliter les liens d’Assad avec les partenaires du Moyen-Orient, il était également évident que la Syrie n’est plus un Priorité américaine.

Les nations arabes « jugent avec précision la position américaine sur la normalisation, c’est-à-dire que les États-Unis ne veulent pas y laisser leurs empreintes digitales, ne veulent pas la soutenir, mais les États-Unis ne feront rien pour l’empêcher de qui se passe », a-t-il dit.