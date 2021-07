L’étrangleur du Suffolk, Steve Wright, était lié au meurtre d’une écolière en 1999 il y a 22 ANS, mais n’a jamais été interrogé par les flics

SUFFOLK L’étrangleur Steve Wright était lié à la mort de l’écolière Vicky Hall près de 22 ans avant d’être arrêté cette semaine pour suspicion de meurtre.

L’homme de 63 ans, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de cinq prostituées, vivait à seulement 800 mètres de Vicky, 17 ans, lorsqu’elle a été étranglée – mais n’a jamais été interrogée sur sa mort.

Victoria Hall a été assassiné en 1999

Steve Wright aurait été arrêté pour son meurtre Crédit : Document à distribuer

Il aurait été l’une des 12 000 personnes figurant sur une base de données établie par des détectives après que son numéro d’immatriculation de voiture ait fourni une correspondance partielle pour un véhicule qui suivait une fille la nuit précédant la disparition de Vicky.

Victoria Hall a été vue pour la dernière fois le 19 septembre 1999, après une soirée entre amis dans une boîte de nuit à Felixstowe, Suffolk.

Mais l’adolescente n’est jamais rentrée chez elle avec son corps découvert cinq jours plus tard dans un fossé rempli d’eau à 25 miles de là, près de Stowmarket.

Aucun de ses vêtements ou de ses biens n’a jamais été retrouvé.

Le sergent-détective à la retraite Chris Cushnahan de la police du Suffolk a révélé dans une interview au journal Ipswich Star en 2009 que Wright avait attiré l’attention des détectives au moment de son meurtre.

Il a déclaré : « Steve Wright figure dans la base de données du Victoria Hall. Nous avions de nombreuses pistes d’enquête, qui changeaient d’une semaine à l’autre.

« L’une des premières lignes essayait de retrouver un véhicule qui suivait une jeune femme la nuit avant la disparition de Victoria. »

Le corps de Victoria a été retrouvé dans un ruisseau à Creeting St Peter cinq jours après sa disparition

Elle était dans la discothèque Bandbox la nuit de sa disparition

Le journal a rapporté comment une immatriculation partielle de la voiture a été donnée à la police.

Tous les véhicules de la zone qui contenaient l’immatriculation partielle ont été localisés grâce à l’ordinateur national de la police.

Wright était l’un d’entre eux, mais il n’a jamais été interrogé.

M. Cushnahan a ajouté : « Il n’y avait aucune raison de le voir. À l’époque, il y avait des milliers de pistes d’enquête. Il n’y avait aucune preuve suggérant que nous aurions dû le suivre.

«La base de données contenait bien plus de 12 000 noms et cela reste la plus grande enquête jamais menée par la police du Suffolk. Il surpasse toujours les meurtres de Steve Wright.

«C’était une enquête très, très approfondie, mais avec des preuves limitées, cela allait toujours être très, très difficile.

« Peu importe l’angle que nous avons exploré, nous avions peu de preuves solides et solides. Nous n’avions aucun témoin de la scène et très, très peu de preuves médico-légales. »

M. Cushnahan a déclaré que de nombreux officiers de l’enquête avaient été profondément touchés par le meurtre de Mlle Hall.

« L’équipe d’enquête a tout donné – elle a absolument tout donné pour obtenir un résultat », a-t-il déclaré.

«Nous avons été très, très déçus de ne pas avoir pu conclure l’enquête.

« Vous êtes encore plus dévasté quand quelqu’un n’a pas été traduit en justice pour le meurtre. »

TUEUR EN SÉRIE

L’ancien conducteur de chariot élévateur Wright qui travaillait autrefois comme steward sur le QE2 a été arrêté mercredi pour suspicion du meurtre de Vicky à la prison de Long Lartin, dans le Worcestershire.

Il a été interrogé par des détectives du Suffolk avant d’être libéré sous enquête jeudi et renvoyé en prison.

En 2008, il a été reconnu coupable des meurtres de cinq travailleuses du sexe dans la région d’Ipswich qui ont eu lieu entre le 30 octobre et le 10 décembre 2006.

Il a admis avoir eu des relations sexuelles avec les femmes mais a nié les avoir assassinées.

Il a été reconnu coupable par la Crown Court d’Ipswich des cinq meurtres le 21 février 2008 et a été condamné le lendemain à la réclusion à perpétuité.

Il a été recommandé qu’il ne soit jamais libéré.

Wright n’a jamais été arrêté auparavant dans le cadre de l’affaire Victoria.

Victoria avec sa meilleure amie Gemma Algar Crédit : PA : Association de la presse

L’écolière Victoria, qui étudiait pour son bac à Orwell High School, Felixstowe, n’avait pas été agressée sexuellement.

En novembre 2001, un homme d’affaires a été innocenté de son meurtre après un procès de deux semaines à Norwich Crown Court.

Une nouvelle enquête a été lancée en 2019 après la découverte de nouvelles preuves.

Victoria rentrait à pied de la boîte de nuit Bandbox avec sa meilleure amie Gemma Algar au petit matin lorsqu’elle a disparu.

Le couple s’était arrêté à un plat à emporter avant de se dire au revoir à 2h30 du matin, à seulement 300 mètres du domicile de Victoria.

Gemma a entendu des cris plus tard, mais a cru que quelqu’un déconnait.

Ses parents se sont réveillés le lendemain matin et ont réalisé que Victoria n’était pas rentrée à la maison – et ont alerté la police.

Tragiquement, le corps de Victoria a été découvert le 24 septembre.

22 ANS PLUS TARD

Unseen CCTV a été publié dans le cadre de la nouvelle enquête sur le meurtre alors que Victoria profitait de sa soirée avec Gemma.

S’exprimant en 2019, le père de Victoria, Graham, a déclaré: « Ils passent au crible ces appels, mais c’est une chose laborieuse.

« Cela nous donne de l’espoir. N’oubliez pas que cela fait 20 ans, c’est long, mais il y a encore de l’espoir. »

Les flics continuent de demander à toute personne ayant des informations sur la mort de Victoria de contacter l’équipe d’enquête majeure au 0800 092 0410 ou au 0207 158 0124 ou via le portail ici.

L’année dernière, le surintendant en chef détective Eamonn Bridger a déclaré: « Nous pensons toujours qu’il y a des gens qui sauront quelque chose de très important sur cette affaire, mais ne nous l’ont toujours pas dit.

« Il n’est jamais trop tard pour se manifester et nous sommes prêts à répondre à leur appel.

« Nous savons que les allégeances peuvent changer au fil des ans et que quelqu’un qui a peut-être été contraint de garder un secret pour protéger une autre personne peut ne plus ressentir la même obligation.

« Toute information que nous recevons sera traitée avec la plus grande confiance.

« S’il vous plaît, aidez-nous à résoudre ce crime choquant et fournissez à la famille de Victoria les réponses qu’elle mérite. »