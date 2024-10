L’Étranger obtient enfin un nom dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir »

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a enfin arrêté de jouer timidement sur l’un de ses plus grands mystères : l’identité de l’Étranger (Daniel Weyman).

Depuis que l’Étranger est tombé sur la Terre du Milieu au cours de la saison 1, lui et sa compagne de voyage Harfoot, Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh), tentent de découvrir qui il est. Mais alors qu’ils étaient dans le flou, les téléspectateurs familiers avec l’œuvre de JRR Tolkien et le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson les films auront reconnu plusieurs indices pas si subtils sur la vraie nature de l’Étranger. De ses robes grises et de sa barbe à son statut d’Istar, ou sorcier, l’Étranger dégage des vibrations de Gandalf depuis le premier jour. Besoin de plus de preuves ? Que pensez-vous de son affection pour les Harfoots, alias les Hobbits ancestraux ? Ou le fait qu’il cite pleinement Gandalf de La Communauté de l’Anneau dans la finale de la saison 1 ?

VOIR AUSSI : Le « Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir » lance un débat pour savoir si Sauron est un « enfant »



Maintenant, dans la finale de la saison 2, Les anneaux de pouvoir confirme enfin ce que le public devinait depuis un certain temps, révélant officiellement qu’il est Gandalf.

Comment savons-nous que l’Étranger est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir?

Daniel Weyman dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir ».

Crédit : Avec l’aimable autorisation de Prime Video

La révélation du nom de Gandalf intervient après que l’Étranger ait défendu les Harfoots et les Stoors du toujours mystérieux Sorcier Noir (Ciarán Hinds). Alors que le Sorcier Noir prétendait connaître l’Étranger de leur époque avant son arrivée sur la Terre du Milieu, promettant même de lui révéler son vrai nom, ce sont les Stoors qui donnent à l’Étranger son nouveau nom en guise de remerciement pour son aide.





Le chef des Stoor, Gundabale Earthauler (Tanya Moodie), donne le coup d’envoi en le remerciant en le qualifiant de « Grand-Elfe ». Alors que les remerciements se poursuivent dans la lignée de Stoors, « Grand-Elfe » se transforme en quelque chose de plus proche de « Gandalf ». Pensez-y comme à un grand jeu de téléphone Tolkien.

VOIR AUSSI : Cynthia Addai-Robinson décrit l’essai en mer de Míriel dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir »



Gundabale appelant l’Étranger « Grand-Elfe » n’est pas sorti de nulle part. Dans l’épisode 4, lorsque Nori et Poppy (Megan Richards) rencontrent pour la première fois les Stoors, ils décrivent l’Étranger comme un géant.

« Quoi, comme un Elfe ? » » demande Merrimac (Gavi Singh Chera).

Les meilleures histoires mashables

« C’est plus gros que ça », dit Poppy.

« C’est donc un très grand Grand-Elfe », rétorque Gundabale, sceptique.

Cet échange n’est pas la première fois Les anneaux de pouvoir a laissé entendre que le nom de l’étranger était Gandalf. Une discussion dans l’épisode 2 sur le fait qu’il ait besoin de trouver un « gand » – du vieux norrois « gandr », qui signifie « bâton » ou « baguette », rend hommage au fait que le nom « Gandalf » signifie « Elfe avec une baguette ». « .

Bien sûr, Gandalf ne l’est pas en fait un elfe, mais dans Les anneaux de pouvoircomme dans le légendaire de Tolkien, le nom ne semble pas le déranger. « C’est comme ça qu’ils vont m’appeler », dit-il à Tom Bombadil (Rory Kinnear), réalisant que Gandalf est le prénom qu’il a recherché toute la saison. (Il a également trouvé le « gand » parfait au lendemain du combat, c’est donc une belle journée de découverte tout autour !)

Comme de nombreux éléments de Les anneaux de pouvoircelui de l’Étranger – appelons-le simplement Gandalf maintenant, d’accord ? – la révélation du nom diffère de la tradition de Tolkien, tout en gardant son esprit vivant. Chez Tolkien Contes inachevésil écrit que « Gandalf » est le nom donné au sorcier par les Hommes de la Terre du Milieu. Ses autres noms incluent Mithrandir, des Elfes ; Tharkûn, des Nains ; et Olórin, son nom d’origine en Valinor, et probablement le nom que le sorcier noir souhaitait partager avec lui.

Cependant, étant donné le lien profond qui unissait Gandalf aux Hobbits dans Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux trilogie, le fait de recevoir un nom de leurs ancêtres est un doux geste vers ce qui est à venir. L’accent supplémentaire mis sur le voyage linguistique de son nom, depuis les allusions à « gand » jusqu’à l’évolution de « Grand-Elfe » vers « Gandalf », ressemble également à un hommage supplémentaire à Tolkien, lui-même un passionné de langues.

L’arrivée officielle de Gandalf à Les anneaux de pouvoir soulève encore quelques questions. Tout d’abord, ce n’est pas le Gandalf que nous connaissons depuis le Troisième Âge, du moins pas encore. À quoi ressemblera le reste de son voyage avant que nous endosions le rôle de Gandalf le Gris ? Les prochaines saisons de Les anneaux de pouvoir fondamentalement être Gandalf : Origines?

Deuxièmement, selon la tradition de Tolkien, Gandalf et les autres Istari n’étaient pas présents sur la Terre du Milieu pendant le Deuxième Âge. Les Valar les ont envoyés il y a des siècles dans le Troisième Âge. Les anneaux de pouvoir a déjà fortement compressé la chronologie de Tolkien, c’est donc normal pour la série. Mais comment la présence de Gandalf sur la Terre du Milieu aura-t-elle désormais un impact – ou un obstacle – sur l’ascension de Sauron (Charlie Vickers) ? D’ailleurs, comment la présence du reste des Istari, y compris du Sorcier Noir, changera-t-elle les batailles à venir ?

Il faudra attendre la saison 3 pour voir. Pour l’instant, je suis heureux de ne plus me demander : « Quand saurons-nous que l’Étranger est Gandalf ? » Au lieu de cela, mon plus grand Anneaux de pouvoir La question est officiellement devenue : « Quand saurons-nous si le sorcier noir est un sorcier bleu ? Apportez les réponses !

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir La saison 2 est désormais diffusée sur Prime Video.