L’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, prend la parole lors d’une comparution devant le Michigan House Oversight Committee le 2 décembre 2020. | Rey Del Rio / Getty Images

Les républicains du Michigan ont demandé à Giuliani de prouver ses allégations de fraude électorale. Il a amené un témoin discrédité qui les a accusés de falsification de vote à la place.

«Qu’est-ce que vous avez fait les gars – prenez-le et faites quelque chose de fou?»

Ce n’est qu’une des nombreuses affirmations absurdes dans un clip qui a déjà atteint plus de 13 millions de vues, où Melissa Carone – l’un des témoins vedettes de Rudy Giuliani lors d’une audience où il a demandé aux législateurs du Michigan d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de l’État – passe de l’accusation à accusation. Dans un échange difficile, Carone accuse les représentants de l’État républicain d’avoir falsifié les registres de vote de l’État lorsqu’un fonctionnaire lui dit que le registre du scrutin n’est pas annulé par 30 000 votes.

L’échange est comiquement difficile à suivre, mais il illustre la nature de Trumpworld, axée sur la théorie du complot et de la théorie du complot. agiter tente de discréditer et d’annuler les résultats des élections de 2020.

C’est à peu près la chose la plus trompeuse que j’ai jamais vue pic.twitter.com/2NgXi3vVvB – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 3 décembre 2020

Le témoignage de Carone faisait partie d’une audience prévue le 1er décembre lorsque le président de la surveillance de la Michigan House, Matt Hall (à droite), a invité Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump, à «parler au comité des irrégularités électorales dans le Michigan». Hall a déclaré dans sa déclaration qu’il espérait «clarté et transparence».

Ce n’est pas ce que le Michigan a.

Selon MLive, l’équipe juridique de Trump a principalement passé son temps à appeler les républicains du Michigan à témoigner contre le processus électoral dans le comté de Wayne. Beaucoup d’entre eux ont ressassé des allégations sans fondement de fraude électorale et d’inconduite «faites lors d’une audience du Comité de surveillance du Sénat mardi et dans des affidavits inclus dans diverses contestations judiciaires des résultats des élections … aucune de ces contestations n’a abouti devant les tribunaux.

Cette audience a eu lieu deux jours après que le procureur général Bill Barr a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait aucune preuve que la fraude électorale généralisée aurait pu modifier le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Les républicains du Michigan n’ont pas permis de témoigner sous serment, ont interdit aux démocrates d’appeler des témoins et ont interdit le contre-interrogatoire, ce qui a conduit le procureur général du Michigan Dana Nessel à appeler les audiences une «campagne de désinformation parrainée par l’État visant à saper notre système électoral».

Le témoignage de Carone était, sinon emblématique, du moins assez en phase avec le reste de l’audience. Sa le témoignage est allé trop loin pour même Giuliani, qui à un moment donné s’est penché, apparemment pour essayer de retenir son témoin après avoir ri de manière dérisoire à la demande de cesser d’interrompre le fonctionnaire lui demandant de clarifier ses allégations de fraude. On ne sait pas à quoi s’attendait Giuliani – les accusations de Carone avaient été diffusées sur Fox quand elle était interviewé le 11 novembre. Dans l’interview avec Lou Dobbs, elle a insinué que les camionnettes fournissant de la nourriture aux agents électoraux transportaient en fait des votes illégitimes.

Quelques jours plus tard, un juge du comté de Wayne a déclaré que ces allégations «ne sont tout simplement pas crédibles» selon les rapports du Washington Post.

Premières allégations de fraude électorale, puis tentatives de suppression d’électeurs – les audiences du Michigan ont suivi un chemin bien tracé

De nombreux témoins ont concentré leurs critiques sur Detroit, une ville à 79% noire et que Giuliani qualifiait de «corrompue», disant «ne vous grattez pas la tête sur ce qui se passe à Detroit. Ils volent les élections à Detroit. »

MLive a rapporté que les militants de Detroit ont été alarmés par les allégations de fraude électorale de la campagne Trump dans leur ville. L’activiste Branden Snyder a déclaré à MLive que cela «sentait le racisme … que les Noirs et dans une ville à majorité noire ne peuvent pas compter leurs propres votes. Nessel a fait écho à ces affirmations, affirmant que « les thèmes que nous voyons, qui persistent ici, sont les suivants: les Noirs sont corrompus, les Noirs sont incompétents et les Noirs ne peuvent pas faire confiance. »

Lors de l’audience de mercredi, une femme du Michigan a utilisé un langage raciste pour plaider en faveur de l’institution d’une exigence d’identification des électeurs.

«Je pense que les chinois se ressemblent tous. Comment pouvez-vous dire? Si un Chow se présente, vous pouvez être n’importe qui et vous pouvez voter. -un des témoins de Rudy Giuliani a insisté hier sur la fraude électorale dans le Michigan Oui, c’est une citation réelle.pic.twitter.com/nsM0Hc2LE7 – Édouard-Isaac Dovere (@IsaacDovere) 3 décembre 2020

Les accusations de fraude électorale sont indissociables de la longue histoire de restriction du droit de vote des personnes de couleur. Un mémoire de janvier publié par le Brennan Center for Justice explique:

Comme leurs prédécesseurs de Jim Crow, les lois strictes sur l’identification des électeurs sont souvent défendues par référence à un besoin racialement neutre de défendre « l’intégrité » des élections … mais des études après études ont montré que la fraude par usurpation d’identité des électeurs est en train de disparaître. Beaucoup prétendent également que ces lois imposent peu de charge parce que tout le monde a la pièce d’identité requise – mais la réalité est que des millions d’Américains ne le font pas, et ce sont de manière disproportionnée des personnes de couleur.

Bien sûr, le Michigan a une exigence d’identification des électeurs. Vous devez présenter une pièce d’identité valide ou signer un affidavit. Lors des élections de novembre 2016, seulement 18000 personnes environ ont choisi de signer un affidavit au lieu de fournir une pièce d’identité, selon Bridge Michigan, une source d’information non partisane et à but non lucratif. Le président élu Joe Biden a reçu plus de 150000 voix de plus que Trump dans l’État.

La réaction d’un responsable républicain à l’audience le résume assez bien – le représentant de l’État, Aaron Miller, a fustigé Giuliani, déclarant au Detroit News: « Il a fait des insultes partisanes sauvages et larges pendant plusieurs minutes qui n’avaient rien à voir avec les élections, et c’était franchement inacceptable, honteux et pathétique et distrait de toute preuve que nous pourrions entendre. Je suis complètement gêné.