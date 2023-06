Ederson a réalisé des performances exceptionnelles dans les buts cette saison, Manchester City n’ayant besoin que d’une seule victoire – contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions – pour s’assurer un triplé historique.

Il pourrait également y avoir une raison derrière le succès de City, le gardien brésilien ayant joué dans le même caleçon toute la saison. Bien qu’il ne soit généralement pas fan des croyances infondées, Ederson explique que la situation est différente en ce qui concerne ses sous-vêtements.

« Je ne suis pas si superstitieux, pour être honnête », a déclaré Ederson QuatreQuatreDeux. Je n’ai eu qu’une seule superstition depuis longtemps maintenant. Je joue tous les matchs avec les mêmes boxeurs… »

Quand FFT lui demande quel âge ont vraiment ces boxeurs, clarifie Ederson.

« Non ! Chaque saison, j’en reçois des nouveaux. Puis, à la fin de la saison, je les remercie pour leur travail et ils vont directement à la poubelle. »

Lorsqu’il associe son pantalon porte-bonheur au fait qu’il doit affronter Erling Haaland à l’entraînement tous les jours, il n’est pas étonnant qu’Ederson n’ait concédé que 39 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues pour Manchester City cette saison.

Devoir sauver des tirs du buteur le plus prolifique d’Europe cette saison à l’entraînement améliorera certainement n’importe quel gardien de but, et Ederson fait allusion au fait que l’attaquant norvégien est encore plus meurtrier devant le but loin de l’éblouissement des caméras de télévision et des fans.

« Prenez les allumettes comme exemples », dit Ederson. « S’il a le sang si froid lors d’énormes occasions dans des stades bondés, imaginez-le lors de séances d’entraînement alors qu’il n’y a aucune pression sur lui !

« C’est un gars tellement dévoué, qui s’entraîne extrêmement dur et prend soin de lui. C’était la seule pièce qui manquait à notre puzzle et il s’intégrait parfaitement. Il ne parle pas beaucoup, mais il suffit de regarder ses buts. »

Malheureusement pour Ederson, cependant, il doit rivaliser avec Alisson pour le maillot n ° 1 du Brésil, sans doute le poste de gardien de but le plus disputé du football mondial.

L’homme de Manchester City a régulièrement dû se contenter d’une place sur le banc, accumulant seulement 19 apparitions pour le Brésil contre 61 pour son homologue de Liverpool. Ederson ne voit pas cela comme une énorme rivalité, cependant, se concentrant plutôt sur ce qu’il peut faire pour espérer se frayer un chemin dans le onze de départ.

« Je suis une personne persistante qui sait attendre que ma chance se présente », explique Ederson. « Un scénario similaire m’est arrivé au Portugal, à Rio Ave, puis à Benfica.

« Maintenant, ça se passe avec l’équipe nationale du Brésil, mais cela n’affecte pas mon éthique de travail ou mon dévouement. Que je sois titulaire ou non, je m’entraîne toujours comme si j’étais dans le onze de départ, et avoir cet état d’esprit m’a aidé être prêt lorsque l’occasion s’est présentée à Rio Ave et Benfica.

« Je dois être patient. C’est au manager et au staff de choisir quelle équipe ils pensent être la meilleure pour chaque match. »