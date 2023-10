Dans les années qui ont suivi, la réputation de Bush s’est effondrée au sein de la base républicaine qu’il dominait autrefois. Mais dans le Washington permanent composé de professionnels de la politique et de vétérans du gouvernement, il est régulièrement présenté comme un type bien, un lien vers une époque meilleure. Une image rose qui émerveillerait de nombreux habitants de la capitale durant les années furieuses de sa présidence.

Le mépris populiste et l’étrange nouveau respect centriste sont motivés par la même source : Trump.

Particulièrement depuis 2020, les purs et durs du MAGA ont pris l’habitude de présenter leur bataille au sein du GOP comme étant spécifiquement contre l’aile Bush du parti, décrivant la famille dynastique comme un partisan des guerres permanentes, du libre-échange et de la légalisation des sans-papiers. Dans son discours de clôture le mois dernier lors du procès en destitution du procureur général d’extrême droite du Texas, Ken Paxton, l’avocat de Paxton a déclaré que « l’ère Bush au Texas prend fin aujourd’hui ».

D’un autre côté, pour les membres de l’establishment politique conservateur déshérité du Beltway qui se retrouvent exclus des organisations nouvellement orientées vers Trump comme la Heritage Foundation, Bush est devenu une sorte de star, un homme qui ne se prosternerait pas devant le Kremlin ni ne soufflerait. nos alliances internationales.

Pour les démocrates, c’est aussi un moyen de s’en tenir aux républicains contemporains. Ils sont devenus les champions de l’initiative anti-SIDA PEPFAR de Bush, qualifiant ses critiques du Parti républicain de sans cœur. Alors que les Républicains de la Chambre des représentants s’efforçaient de trouver un nouveau président, le représentant démocrate Brad Sherman, d’une manière pas entièrement ironique, a suggéré le nom de Bush. Le nom est également un point de comparaison général pratique pour les légères louanges des dissidences anti-Trump : Bush a bêtement tenté d’occuper le Moyen-Orient pour exporter la démocratie à l’américaine – mais au moins il aimait l’Amérique et la démocratie.

Même l’humour fraternel de Bush, qui rendait dingue les gauchistes, a parfois été adopté, comme lorsque les ennemis de Trump ont joyeusement fait circuler l’évaluation privée et narquois de Bush sur le discours inaugural de son compatriote républicain en 2017 : «C’était une merde bizarre.» Il avait raison!

Updegrove dit qu’en gardant le silence, Bush garantit que ses rares incursions dans les affaires publiques auront plus de punch. Le premier commentaire majeur de Bush des années Trump est intervenu après Charlottesville, lorsque les deux présidents Bush ont publié conjointement une déclaration. « Quand il s’exprime, cela attire plus d’attention et a plus d’impact parce qu’il choisit très soigneusement les déclarations qu’il fait et les circonstances dans lesquelles il les fait », explique Updegrove.

Il note également que, dans leur interview sur scène, Bush a pris la peine de déclarer que le Hamas ne représentait pas tous les Palestiniens, un sentiment cohérent avec la propre présidence de Bush, lorsqu’il s’est rendu dans une mosquée après le 11 septembre et a inclus un imam dans le groupe. service commémoratif national ultérieur. C’est un instinct qui manquait manifestement dans certains commentaires qui ont suivi l’attaque sanglante du Hamas. Sa déclaration était en fait antérieure au récent recalibrage des déclarations américaines par l’administration Biden pour souligner l’inquiétude concernant les civils palestiniens.

Alors que la guerre et le terrorisme font la une des journaux, vous pouvez imaginer que beaucoup de gens de tous bords espèrent que Bush reste dans la conversation. Si vous faites partie du groupe disproportionné de fans de Bush basés à Beltway, il est un avatar du sérieux moral qui pourrait influencer l’opinion. Si vous êtes un militant qui se méfie d’une invasion de Gaza, il est l’incarnation du désastre dont les réflexions sur le Moyen-Orient pourraient également influencer l’opinion – dans la direction opposée.