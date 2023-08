L’Étrange Noël de Monsieur Jack Making-Of du nouveau livre en avant-première exclusive

Qu’est-ce que c’est ça? Un nouveau livre sur la fabrication et l’impact de Tim Burtonc’est Le cauchemar avant Noël, juste à temps pour saison effrayante.

Pour célébrer le 30e anniversaire du film iconique en stop-motion de Disney et réalisé par Henry Selick (Wendell et Wild)Epic Ink publie L’Étrange Noël de monsieur Jack de Disney Tim Burton au-delà de la ville d’Halloween : l’histoire, les personnages et l’héritage. C’est par l’écrivain Emily Zemler, une experte de la culture pop et historienne qui a travaillé sur un certain nombre de volumes de culture pop Disney et s’adresse aux fans de Jack Skellington et de toute la ville d’Halloween.

Le livre sort demain, le 22 août, mais io9 a exclusivement une page à révéler du tome tombant sur le film, en particulier sur l’impact Le cauchemar avant Noël a eu sur la scène alternative des kids de la génération Hot Topic.

Regarde!

Image : Encre épique

En tant qu’enfant autoproclamé de Hot Topic des années 90 et du début des années 90, je peux confirmer que les jouets et l’équipement de Jack Skellington étaient un incontournable de mes looks emo – oui, même sur Sally. Ce fut un moment qui ne s’est jamais arrêté et chaque année, il y a un peu plus à ajouter à la collection. Je veux dire, qui peut dire non à la décoration de son jardin avec un Animatronique Jack Skellington de 13 pieds? C’est remarquable de voir comment Cauchemarl’intemporalité de transcende les générations ; même maintenant, il y a encore ça Cauchemar avant Noël section à Hot Topic qui me fait me sentir comme un goth cool tia et enfant HT des années 2000 dans l’âme.

Le livre présente une préface originale de Tim Burton, ainsi que des entretiens avec Burton, des animateurs, des sculpteurs, des acteurs et d’autres artistes qui ont travaillé sur le film, dont Danny Elfman et d’autres les musiciens, qui parlent de l’héritage de la bande originale du film.

Voici la couverture :

Image : Encre épique

Trouver le livre en ligne et en librairie à partir du 22 août.

Cet aperçu du livre, qui contient des informations sur les principaux projets de studio, a été écrit pendant les grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail d’écrivains et d’acteurs actuellement en grève, les films et la télévision couverts ici n’existeraient pas.

