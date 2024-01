L’étrange, le surprenant et le légèrement surréaliste

« Je ne dirais pas que j’ai ressenti de la nostalgie en travaillant sur le livre, mais j’étais profondément conscient de la perte de deux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de l’original. L’un d’entre eux était le brillant documentariste Bob Gardner, qui a supervisé la création du Luxations livre d’artiste au Film Study Center de Harvard. Il a été remarquablement généreux et solidaire, aidant de nombreux artistes en dehors de moi dans leurs projets. Et je ressens la perte de son ami proche et collègue – et un de mes anciens professeurs à Harvard – le cinéaste et photographe Dick Rogers. Ces deux hommes perspicaces et très spéciaux me manquent profondément. À la fin du livre, dans les remerciements de Webb, il dédie le livre à leur mémoire.