Mercredi, les PDG de Facebook, Google et Twitter ont comparu (virtuellement) devant un comité du Congrès pour répondre à des heures de questions pointues sur la manière dont leurs plateformes gèrent la désinformation. Mais pendant quelques brefs instants, une grande partie d’Internet s’est concentrée sur un étrange gadget en forme d’horloge placé juste à droite de la formidable barbe du PDG de Twitter (TWTR), Jack Dorsey, et ses piles sur des piles d’assiettes et de bols blancs. affiche le nombre «1952», puis passe à un nombre à six chiffres qui ne ressemble pas du tout à une unité de temps. En quelques minutes – une unité de temps que cette horloge semblait incapable de mesurer – Internet avait trouvé la réponse.

