L’étrange et unique façon dont j’ai guéri ma dépendance à l’écran

Un traumatisme crânien n’est guère une solution efficace pour quoi que ce soit, mais je suis un peu reconnaissant d’avoir eu une légère commotion cérébrale à la mi-janvier, car cela m’a obligé à arrêter de regarder mon ordinateur, ma télévision et, surtout, mon téléphone pendant une bonne semaine.

La blessure est survenue dans un moment de travail quotidien. Je m’étais penché sur mon lave-vaisselle alors que je rassemblais de la vaisselle propre à ranger. Je me levai rapidement, ignorant qu’une porte d’armoire en bois était ouverte directement au-dessus de ma tête. Ce qui aurait pu être une simple ecchymose et un moment embarrassant a fini par être plus grave. J’ai cogné l’arrière de mon crâne contre le bas de la porte de l’armoire, envoyant une onde de choc dans la partie du cerveau qui contrôle la vision.

Il en est sorti une série de jurons pour soulager la douleur que je ne peux pas imprimer ici.

La commotion cérébrale qui en a résulté, bien que légère, signifiait que je ne pouvais pas regarder des lumières vives ou des écrans ou même lire sans développer le mal des transports et une fatigue oculaire douloureuse. C’était ennuyeux et frustrant de regarder autour de moi. Mais finalement, je me suis penché sur cette ambiance relaxante et je suis juste allé avec. Bien que je ne recommande pas la commotion cérébrale, je suggère de passer du temps dans ce mode.

À tel point que j’ai depuis (en plaisantant !) proposé de provoquer une commotion cérébrale à toute personne voulant apprivoiser sa dépendance aux écrans. J’en suis venu à la conclusion que les téléphones sont si séduisants, si agréables à regarder que le moyen le plus sûr d’être plus présent dans le monde réel est peut-être de rendre physiquement douloureux le simple fait de regarder votre appareil.

Le résultat de cette pause écran forcée a été que je me sentais moins stressée, je me suis couchée à l’heure et j’ai accepté d’être plus facilement présente avec mes enfants. C’est même si j’avais mal et que je m’ennuyais souvent.

Si toi aussi tu veux vivre ça, ma commotion cérébrale m’a appris qu’il faut arrêter d’utiliser ton téléphone pendant longue périodes. Je doute que vous obteniez ces résultats en utilisant des lunettes anti-lumière bleue ou en activant le mode Ne pas déranger une heure avant le coucher. Ne regardez pas votre téléphone pendant des heures, voire des jours. Traitez-le comme quelque chose qui va vous blesser.

Les téléphones ne sont pas adaptés aux commotions cérébrales

J’utilisais toujours mon téléphone pour rester en contact avec mes amis et ma famille à l’aide d’un assistant vocal. Mais pour la première fois, j’ai consciemment enregistré à quel point vous devez regarder un téléphone pour l’utiliser, encore et encore. Il vous aspire par conception.

J’ai un iPhone avec Face ID, ce qui signifiait que je devais regarder mon téléphone plusieurs fois par jour juste pour permettre à Siri d’accéder à mes applications. Mettre mon visage devant le téléphone tout en détournant les yeux ne fonctionnait généralement pas.

J’ai configuré Siri pour qu’il écoute “Salut Siri” afin de limiter le besoin de regarder mon téléphone. Siri a lu mes SMS et mes notifications à voix haute et a envoyé des messages à mes proches. Siri annonce également qui appelle lorsque mon téléphone sonne et répond au téléphone pour moi. Mais Siri ne peut pas lire ou écrire des e-mails dans mon compte Google, ajouter des éléments à mon panier virtuel Safeway ou lire les messages de mon application de messagerie cryptée préférée, Signal. (Désolé pour mes amis sur Signal, j’espère que vous allez bien !)

Siri a également souvent répondu à mes questions orales avec un lien vers un site Web à lire, ce qui n’était pas utile dans ma situation.

“Salut Siri, Siri peut-il par défaut lire une réponse au lieu de simplement proposer un lien vers un site Web ?” je demanderais.

“J’ai trouvé ceci sur le Web pour, ‘Siri peut-il par défaut lire une réponse au lieu de simplement proposer un lien vers un site Web'”, répondait Siri, dans une dernière insulte à ma blessure : “Vérifiez-le !”

Je savais qu’il y avait d’autres fonctionnalités d’accessibilité dans les paramètres de mon téléphone, mais je ne pouvais pas les activer en parlant à Siri. Il m’est venu à l’esprit que le meilleur moment pour configurer votre téléphone pour une commotion cérébrale est avant d’avoir une commotion cérébrale. Heureusement, regarder d’un air découragé la moyenne distance faisait partie de mon processus de récupération.

Tout cela m’a fait envisager de passer à un appareil alimenté par Google ou Alexa, qui peut être plus mains libres, mais cela semblait être un gros engagement pour une condition que je savais résoudre en une semaine environ. Et rien ne changerait le fait que vous ne pouvez pas rechercher subtilement quelque chose d’embarrassant ou envoyer un texto rapide à votre ami lorsque vous devez raconter tout le processus à voix haute.

Ce qui me rappelle une autre chose que Siri ne fait pas : moduler le volume de sa voix lorsque vous lui posez une question à voix basse.

“Salut Siri,” murmurais-je, juste après le réveil, “Quelle est la température aujourd’hui?”

“Le maximum aujourd’hui sera de 47 degrés Fahrenheit !” offrait-elle à pleine gorge, comme une alouette dérangée. “Et le minimum sera de 31 degrés Fahrenheit !”

Toucher l’herbe

Malgré ma frustration, il y avait des avantages évidents à limiter mon temps d’écran. Le plus important était d’avoir beaucoup plus de temps libre.

En plus des siestes approuvées par les médecins, je faisais des promenades, cuisinais des repas simples et rangeais. Je me suis également sentie plus à l’aise pour prendre une pause entre les activités sans plonger dans une distraction téléphonique. Cela a rendu la transition vers la tâche suivante beaucoup plus facile, car je n’ai pas eu à m’éloigner du téléphone.

C’était un grand changement. Lors d’une journée typique avant une commotion cérébrale, j’essayais de résoudre le Wordle and the Spelling Bee sur le site Web du New York Times, de mettre 20 à 30 minutes de Duolingo, de lire les nouvelles et, vous savez, de rechercher tout ce qui traversait mon l’esprit sur Internet. Cela s’ajoute aux textos, à la vérification des e-mails, à la recherche de recettes et aux mises à jour de l’école maternelle de mon enfant.

Presque tout sauf la messagerie et un podcast occasionnel était hors de propos. Duo, le hibou vert fluo qui sert de mascotte à Duolingo, m’a harcelé avec des notifications et des rappels par e-mail pour pratiquer l’espagnol, mais je ne pouvais pas. J’ai cassé mes séquences Wordle et Spelling Bee. J’ai arrêté de lire un ebook vraiment intéressant de la bibliothèque.

Étonnamment, j’allais bien.

Alors évitez le coup rapide à la tête et écoutez ce que j’ai appris. C’est bien d’éviter les stimulations et les distractions constantes, même si maîtriser une langue, lire un livre d’histoire et résoudre un puzzle de mots semblent être des choses bénéfiques. Les faire tous dans un tournoi à la ronde frénétique, parcourir des histoires et des activités comme si vous recherchiez quelque chose de merveilleux sans nom en eux mais que vous ne le trouviez jamais – ce n’est pas bon.

Et atteindre votre téléphone à chaque fois qu’il y a un moment de calme efface tous les moments de calme.

