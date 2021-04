Ce fut une surprise pour Bella Kilmartin quand elle réalisa que le rire pouvait lui induire une somnolence. La femme britannique a un trouble du sommeil chronique rare appelé narcolepsie qui est lié à une autre maladie appelée cataplexie, qui est une faiblesse musculaire soudaine déclenchée par de fortes émotions de rire.

Habitant de Great Barr, Birmingham, la jeune femme de 24 ans a été confrontée à de nombreuses situations potentiellement mortelles en raison de son état. Selon un rapport du Métro, Bella s’est presque noyée dans une piscine à un moment où elle a ri en nageant. Métro, Bella a dit que son état s’aggrave quand elle rit de quelque chose dont elle ne s’attendait pas à être drôle. Quand cela arrive et que Bella doit rire et pas seulement rire, elle perd le contrôle de tous ses muscles et ils deviennent tous faibles. La femme a dit que ses genoux s’affaiblissaient, que sa tête s’affaissait et qu’elle était pleinement consciente et consciente et capable d’entendre tout ce qui se passait, mais qu’elle ne pouvait tout simplement pas bouger son corps du tout lorsque la condition s’installe.

Donnant un autre exemple de la façon dont son état l’affecte parfois, Bella a déclaré qu’il y avait eu des incidents où elle avait frappé une tasse de thé chaud sur elle-même mais n’était en aucun cas capable de bouger ses bras ou quoi que ce soit pour empêcher le thé de se répandre partout. sa.

Cependant, Bella a réussi ses études secondaires et étudie maintenant la psychologie à l’Université de Loughborough, où elle mène une vie étudiante régulière. Avec l’aide et le soutien de ses amis, Bella va dans les boîtes de nuit et réussit ses examens. Elle a dit au Métro que chaque fois qu’elle est trop fatiguée dans une boîte de nuit, elle finit par s’y endormir. Mais ses amis continueraient à danser près d’elle pour garder un œil et venaient à la fin de la nuit et la réveillaient pour la ramener à la maison.

Elle a également mentionné qu’elle avait un comportement automatique à cause duquel, lorsqu’elle s’endort, elle continue d’accomplir la tâche qu’elle accomplissait.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici