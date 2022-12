L’étrange “cimetière” des missiles russes dans l’est de l’Ukraine

KHARKIV, Ukraine (AP) – La ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, possède un «cimetière» particulier, qui rappelle certains des pires dégâts causés depuis l’invasion russe: les débris de roquettes utilisées contre cette ville et ses habitants.

Le cimetière a plus d’un millier de missiles, ou des parties d’entre eux. Les autorités locales espèrent pouvoir aider à fournir des informations pour toute affaire de poursuites contre les autorités et les soldats russes. Et un jour, peut-être, ils feront partie d’un musée des atrocités dans le pays.

Les cylindres bleuâtres sont alignés en rangées en fonction de leur taille, ce qui donne une vue aérienne impressionnante mais choquante.

Dmytro Chubenko, porte-parole du bureau du procureur de la région de Kharkiv, a déclaré que les roquettes avaient été collectées depuis les premières attaques, et après un certain temps, les responsables ont décidé de les organiser par type.

“Ce sont des éléments de preuve qu’un tribunal pénal international utiliserait”, a-t-il déclaré lors d’une visite sur place. Il a mentionné que certains spécialistes sont déjà venus dans la ville pour analyser le matériel.

Les missiles, a-t-il ajouté, ont été utilisés contre certaines zones résidentielles importantes, comme North Saltivka et Oleksiivka. Il a indiqué que les autorités estiment qu’au moins 1 700 personnes ont été tuées par les bombardements, dont 44 enfants, à Kharkiv et dans ses environs.

En été, les bâtiments dans des zones comme Saltivka ont été gravement endommagés, certains noircis et d’autres en ruine. Il n’y avait pratiquement aucune activité, avec des magasins fermés et des appartements détruits. L’hiver n’a rien amélioré.

“Nous avons tout perdu, et on ne sait pas du tout ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir”, a déclaré Anna, une habitante de North Saltivka qui est partie il y a des mois et qui n’a pas donné son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Ihor Deshpetko, 44 ​​ans, vit toujours à Kharkiv, malgré ce qu’il doit endurer.

“Il n’y a pas de chauffage dans ma maison, (et) malheureusement il n’y en aura pas avant la fin de l’hiver”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait désormais tendance à appeler le quartier où il habite le “quartier noir”.

De retour au “cimetière” des missiles, Chubenko, du bureau des procureurs, a déclaré qu’ils garderaient les roquettes aussi longtemps que nécessaire afin que tout expert ou procureur puisse prendre les informations dont il a besoin pour les utiliser comme preuves contre les Russes.

Et après ça?

“Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite”, a-t-il déclaré. “Peut-être que nous ferons un musée.”

Vasilisa Stepanenko, Associated Press