L’étrange “cimetière” des missiles russes dans l’est de l’Ukraine

KHARKIV, Ukraine – La ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, possède un “cimetière” particulier, qui rappelle certains des pires dégâts causés depuis l’invasion russe : les débris de roquettes utilisées contre cette ville et ses habitants.

Le cimetière a plus d’un millier de missiles, ou des parties d’entre eux. Les autorités locales espèrent pouvoir aider à fournir des informations pour toute affaire de poursuites contre les autorités et les soldats russes. Et un jour, peut-être, ils feront partie d’un musée des atrocités dans le pays.