Le mystère entourant le monolithe métallique continue de s’approfondir à mesure qu’il apparaît, disparaissant à plusieurs endroits aux États-Unis et en Europe. Le monolithe métallique a été vu pour la première fois dans une partie reculée de l’Utah aux États-Unis en novembre. Après cela, l’objet a été repéré en Roumanie et aurait atteint la Californie.

Des agents du ministère de la Sécurité publique de l’Utah sont tombés par hasard sur le mystérieux monolithe au milieu de la campagne en novembre de cette année. C’était un événement de routine lorsque les agents volant en hélicoptère ont vu l’objet au milieu du désert.

La structure mesurait entre 10 et 12 pieds de haut. Il ne semblait pas non plus qu’il ait été abandonné au hasard, mais qu’il y ait été intentionnellement placé. Quelques jours plus tard, il a été aperçu sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt en Roumanie. Il se trouvait à seulement quelques mètres d’un monument archéologique roumain populaire, le Fort Dacian de Petrodava, qui a été construit vers 82 avant JC et 106 après JC par les Daces de l’Europe ancienne.

Maintenant, le troisième monolithe a été repéré cette fois sur Pine Mountain à Atascadero, en Californie.

Avec toute la frénésie entourant le monolithe et son mystère, les internautes, y compris les équipes de médias sociaux de grandes marques, ont inventé des mèmes hilarants. La marque de boutique en ligne Amazon a remplacé le monolithe par son package de marque de structure similaire, sous-titrant: « Nous ne pouvons pas confirmer ou nier que nous avons quelque chose à voir avec la disparition. »

L’équipe des médias sociaux de la police de Nagpur a profité de l’occasion pour mettre l’accent sur le monolithe et le remplacer par les feux de signalisation les plus importants. Sous-titrant l’image, la police de Nagpur a déclaré:

« Un poteau avec trois lumières brillantes apparaît au-dessus de la ville. Ce ‘monolithe’ mérite le plus d’attention! #RoadSafety #NagpurPolice. »

Le géant américain de la restauration rapide McDonald’s a personnalisé le monolithe avec son kiosque de commande au volant typique, en écrivant la légende: « Bienvenue chez McDonald’s, que puis-je vous acheter? »

Cadbury Oreo a répondu à ce tweet en disant: « Nous prenons un OREO McFlurry, s’il vous plaît! »

Pendant ce temps, la marque de bière Budweiser a amélioré l’image du monolithe et l’a présentée comme un réfrigérateur à bouteilles de bière, en disant: « Monolith mystère résolu: c’est un réfrigérateur à bière »

La société de technologie IBM a posté ce tweet sur le monolithe, en disant: « Le monolithe n’a pas disparu, il est juste rentré à la maison. »

Découvrez quelques mèmes monolithiques plus hilarants ici:

Quatre hommes non identifiés ont été ceux qui ont enlevé le monolithe d’argent brillant du milieu de la région reculée du désert de l’Utah, a déclaré mardi un témoin oculaire.

Le photographe du Colorado, Ross Bernards, a écrit un article détaillé sur Instagram dans lequel il a raconté par un témoin oculaire comment quatre hommes sont sortis de nulle part et ont démantelé la structure et l’ont emportée sur une brouette. Bernard a également joint plusieurs photos de l’incident où les hommes ont détruit le monolithe.