L’étrange cas des personnes disparues au Japon

Les gens autour de nous expriment souvent à quel point la vie est devenue trop difficile pour eux et ils veulent recommencer ou parfois même y mettre un terme. Alors que certains d’entre nous ne parlent de la même manière que lorsque nous sommes hyper-émotifs, il y a des gens au Japon qui recommencent vraiment en disparaissant sans laisser de trace de leur vie établie. Les gens au Japon « s’évaporent » et ne laissent aucun signe de leurs moyens de subsistance passés lorsqu’ils semblent en avoir assez de leur vie d’adulte.

Vous devez avoir entendu beaucoup de bonnes choses sur le Japon en termes d’éducation et de technologie. Ici, les enfants sont initiés à ce à quoi ressemblerait l’âge adulte dès leur plus jeune âge. Les enfants se voient confier d’importantes responsabilités ménagères à accomplir pour leur inculquer un comportement responsable. Cependant, malgré une si grande culture, le pays voit environ 1 lakh de personnes disparaître de leur vie actuelle et il devient impossible pour les gens de les retrouver.

Ces personnes sont connues sous le nom de « Jouhatsu ». La signification de ce mot japonais est « évaporation ». Cette tendance est si célèbre que certaines entreprises les aident à disparaître complètement et facturent une somme considérable pour effacer tout ce qui les concerne, des comptes bancaires aux empreintes numériques.

Le service fourni par ces entreprises est appelé « service de déménagement de nuit ». Le nom décrit bien leur travail car ils peuvent transférer toute une famille et leur gagne-pain vers un nouvel endroit avec des identités différentes. Les dispositions pour les personnes disparues sont prises dans des endroits inconnus et elles ont ensuite la chance de commencer une nouvelle vie.

Si vous demandez “qui voudrait une telle chose?”, la réponse est simple – les gens qui ont d’énormes dettes, ont été virés de leur emploi ou ont été honteux par la société pour quelque chose qui n’aurait peut-être même pas été fait sont certains d’entre eux . Toute personne mécontente de sa vie personnelle ou professionnelle veut suivre le mode de vie « Jouhatsu ».

La BBC a également publié un article sur les personnes qui ont créé une entreprise pour faire disparaître celles qui le souhaitent. Un homme du nom de Sugimoto a disparu après en avoir “marre des relations humaines”. L’article mentionne également un homme du nom de Sho Hatori qui a offert des services de déménagement de nuit et l’a fondé dans les années 90.

