Letran ne jouera pas au jeu du blâme au milieu d’un début sans victoire, déclare Kurt Reyson

MANILLE, Philippines — Letran s’est retrouvé dans une situation difficile pour débuter le match de basket-ball masculin de la saison 99 de la NCAA.

Les champions en titre, qui recherchent un quadruple rare cette année, débutent avec quatre défaites consécutives.

Cependant, le gardien diplômé Kurt Reyson ne devrait pas se débarrasser de sa religion. Pour lui, la meilleure chose que les Chevaliers puissent faire est de ne blâmer personne pour le démarrage lent de l’équipe.

« Nous ne pouvons blâmer personne. Ce n’est pas dans nos pensées », a déclaré le capitaine de l’équipe philippine après la défaite 68-63 contre San Beda dans la région de San Juan vendredi.

« On va quand même imaginer. On imaginera néanmoins avec l’entraîneur Rensy (Bajar) qu’on y arrivera. Nous en avons juste besoin parce que personne d’autre ne nous aidera à part nous-mêmes. Nous ne pouvons pas égaliser les doigts ni discuter. Nous allons poursuivre le plan sportif et nous resterons unis pour remporter notre première victoire.

La sortie de Reyson de vingt-deux points a été gâchée alors que les Crimson Lions ont pris un départ 3-1.

Les Knights, quant à eux, sont pris au bas de l’échelle avec les Chiefs d’Arellano, qui ont également une carte 0-4.

En tant que l’un des leaders de l’équipe, Reyson a reconnu la sortie médiocre de Paolo Javillonar, l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe dans la peinture.

Cependant, l’avantage de Reyson de ne blâmer personne a été mis en jeu, affirmant que Javillonar avait simplement été contraint lors du match de rivalité.

« Bien sûr, le stress pour l’enfant est là, parfois ce n’est pas le cas, mais ce que nous allons faire, c’est regarder nos jeux en ce moment pour que nous puissions tous nous améliorer. En fait, l’une des meilleures choses est de ne blâmer personne, même s’il a commis une erreur. Nous allons simplement les corriger.

Javillonar n’avait que deux marqueurs et cinq rebonds en 29 minutes de jeu pour les Knights.

Letran semble enfin faire irruption dans la colonne des victoires lorsqu’il affrontera Arellano dimanche.