L’étourdissant de feu Olise donne un point à Palace contre Man United

Manchester United et Crystal Palace ont fait match nul 1-1 mercredi dans le sud de Londres. Bruno Fernandes a marqué un but pour les visiteurs juste avant la mi-temps, mais Michael Olise a marqué un magnifique coup franc en fin de match pour partager les points. Le match nul met fin à la séquence de neuf victoires consécutives de United dans toutes les compétitions.

Les Red Devils sont entrés dans le match comme l’une des équipes les plus chaudes d’Europe. United a perdu un match pour la dernière fois le 6 novembre, il y a 73 jours. Alors que certains ont souligné que la séquence de victoires a été remplie d’une faible opposition, ils viennent de battre leurs rivaux de Crosstown, Manchester City, ce week-end.

Palace a essentiellement connu l’extrémité opposée du spectre ces dernières semaines. Les Eagles n’ont remporté qu’une seule victoire en cinq matchs au total depuis la pause de la Coupe du monde. Ils n’avaient même pas réussi à marquer lors de quatre de leurs cinq derniers matches de championnat.

Le match s’est ouvert juste avant la mi-temps

Les 30 premières minutes environ du match de mercredi ont été assez piétonnes. Les deux camps ont bien défendu et n’ont pas permis beaucoup de créativité. Cependant, le match s’est ouvert environ cinq minutes avant la pause de la mi-temps.

Le gardien de United David de Gea a réalisé un superbe arrêt pour empêcher Odsonne Edouard de tirer à la 40e minute. L’Espagnol a à peine eu le bout des doigts sur le ballon, qui a ensuite ricoché sur la barre et sorti en corner. United finirait par marquer le premier match seulement quatre minutes plus tard.

Christian Eriksen a joué un va-et-vient soigné avec Marcus Rashford, puis a trouvé Fernandes près du haut de la surface. L’international portugais ne manquerait pas à partir de là. Fernandes a frappé t passé Vicente Guaita et dans le filet.

La merveille d’Olise sauve un point à Palace contre United

Même s’il semblait que les Red Devils semblaient certains de remporter leur 10e match consécutif, Olise avait d’autres plans. L’ailier de 21 ans a finalement battu de Gea avec un but sur coup franc à distance dans le temps additionnel. Olise s’est enroulée dans le tir hors de la barre et dans le but. Il a été placé à la perfection, loin de toute capacité de gardien de but.

Les fans de l’USMNT seront sans aucun doute satisfaits de la performance de Chris Richards pour Palace. Le défenseur central de 22 ans a bien performé lors de ses débuts en Premier League. Il est même allé en tête-à-tête avec Antony et Rashford à des occasions distinctes et s’est imposé.

United se rendra ensuite au leader de la Premier League, Arsenal, dans ce qui devrait être un excellent match. Les hommes d’Erik ten Hag devront se rendre au nord de Londres sans le milieu de terrain vedette Casemiro. Le Brésilien est désormais suspendu après avoir écopé mercredi son cinquième carton jaune de la saison. Il semblait que le manager était sur le point de remplacer le milieu de terrain menant à la faute.

PHOTO : IMAGO / Focus Images