Un tiers des meurtres de femmes au Royaume-Uni sont dus à l’étranglement ou à la suffocation, selon une étude de 2018. Cependant, étrangler ou étouffer un partenaire pendant une relation sexuelle pourrait devenir une infraction pénale en vertu d’une nouvelle législation sur la violence domestique.

Selon un rapport de Courrier quotidien, la nouvelle proposition des militants est basée sur des preuves qu’une victime d’agression sexuelle sur cinq a été étranglée par son partenaire. L’étouffement ou l’étranglement ne sont punissables qu’en vertu de la loi sur les voies de fait communes, qui est passible d’une peine maximale de six mois. Cependant, les groupes de prévention de la violence domestique déclarent que les auteurs sont rarement poursuivis parce que les victimes / accusés affirment généralement que l’étouffement a eu lieu dans le cadre de rapports sexuels consensuels.

Les groupes affirment également que traiter l’étouffement comme une agression ordinaire en sape non seulement la gravité, mais annule la terreur infligée aux victimes. Le rapport cite un chiffre statistique de 2018 qui cite que près d’un tiers des meurtres de femmes au Royaume-Uni étaient dus à l’étranglement ou à la suffocation par rapport à trois pour cent des meurtres d’hommes. Ces actes sexuels violents sont la deuxième cause de décès la plus courante parmi les femmes victimes de violence domestique après avoir été poignardées.

La commissaire aux abus domestiques Nicole Jacobs et la commissaire aux victimes Dame Vera Baird soutiendront l’amendement qui sera présenté par l’ancienne commissaire aux victimes, la baronne Newlove, à la Chambre des lords, qui transformerait l’étranglement non mortel en une infraction unique.

Le reportage cite également le directeur du centre de référence pour les agressions sexuelles de St Mary à Manchester, le Dr Catherine White, disant qu’un cinquième des femmes qui ont été violées par leur partenaire ont déclaré avoir été étranglées. Le Dr White a ajouté que la loi actuelle n’était «pas adaptée à son objectif» et qu’une réforme créerait certainement une prise de conscience et des poursuites.

Dame Vera et Mme Jacobs doivent rencontrer jeudi le secrétaire à la Justice Robert Buckland pour discuter de leurs propositions. Dans une déclaration commune publiée par eux, les deux ont déclaré que l’étranglement ou l’asphyxie non mortels était une « expérience absolument terrifiante ». Ils ont même fait valoir que les victimes et les survivants n’étaient pas conformes à la loi et ont ajouté: « l’étranglement non mortel est nettement sous-accusé au Royaume-Uni et il n’y a pas d’infraction distincte ».

Cependant, un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré que «l’étranglement non mortel est un crime grave qui est déjà couvert par les lois existantes telles que les voies de fait simples et les tentatives de meurtre».