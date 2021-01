L’étouffement d’un partenaire pendant les rapports sexuels pourrait devenir une infraction pénale spécifique en vertu de la nouvelle législation sur la violence domestique.

La proposition des militants fait suite à la preuve qu’une victime d’agression sexuelle sur cinq est étranglée par son partenaire.

L’étouffement ou l’étranglement n’est puni que par la loi sur les voies de fait communes, qui est passible d’une peine maximale de six mois.

Mais les groupes de violence conjugale affirment que les auteurs sont rarement poursuivis parce que les accusés affirment généralement que l’étouffement a lieu dans le cadre de rapports sexuels consensuels – et il peut y avoir peu de signes de blessures physiques.

[File photo]

Ils affirment que traiter l’étouffement comme une agression ordinaire en sape la gravité et la terreur infligée aux victimes.

Près d’un tiers des meurtres de femmes au Royaume-Uni étaient dus à l’étranglement ou à la suffocation en 2018, contre 3% des meurtres d’hommes.

Après avoir poignardé, c’est la deuxième cause de décès la plus courante chez les femmes victimes de violence domestique.

L’ancienne commissaire aux victimes, la baronne Newlove, présentera à la Chambre des lords un amendement au projet de loi sur les abus domestiques qui transformerait l’étranglement non mortel en une infraction singulière.

La commissaire aux abus domestiques, Nicole Jacobs, et l’actuelle commissaire aux victimes, Dame Vera Baird, soutiennent toutes deux l’amendement.

Faisant référence à l’étouffement, Dame Vera a déclaré au Daily Telegraph: « C’est un moyen très fréquemment utilisé et très efficace de terrifier quelqu’un. C’est un outil de contrôle coercitif très effrayant.

« Pour le même prix qu’une petite gifle, vous lui faites savoir que vous avez le contrôle, mais avec seulement le risque d’une petite marque afin que la police ne s’en aperçoive jamais. »

La chercheuse Catherine White, directrice du centre de référence pour les agressions sexuelles de St Mary à Manchester, a déclaré qu’un cinquième des femmes qui avaient été violées par leur partenaire avaient déclaré avoir été étouffées.

Le Dr White a déclaré que la loi actuelle n’était «pas adaptée à son objectif» et que la réforme créerait «plus de sensibilisation et plus de poursuites».

La commissaire actuelle aux victimes, Dame Vera Baird (photo)

Dame Vera et Mlle Jacobs doivent rencontrer jeudi le secrétaire à la Justice Robert Buckland pour discuter des propositions.

Des recherches en Amérique ont révélé que les victimes d’étranglement non mortel sont sept fois plus susceptibles d’être tuées dans la violence domestique que les non-victimes.

Dans une déclaration commune, Dama Vera et Mlle Jacobs ont déclaré que l’étranglement ou l’asphyxie non mortels était une « expérience totalement terrifiante ».

Affirmant que les victimes et les survivants n’étaient pas conformes à la loi, ils ont ajouté: «L’étranglement non mortel est nettement sous-accusé à travers le Royaume-Uni et il n’y a pas d’infraction distincte.

«La loi n’est pas adaptée à son objectif. Une infraction spécifique assortie de sanctions appropriées rendrait les dangers de l’étranglement non mortel – et l’action appropriée des forces de l’ordre – parfaitement clairs.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «L’étranglement non mortel est un crime grave qui est déjà couvert par les lois existantes telles que les voies de fait simples et les tentatives de meurtre».