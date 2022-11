L’étonnante vie après la mort des bombes atomiques indésirables

“C’est comme un Safeway géant”, a déclaré Hans M. Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains, un groupe de recherche privé à Washington. “Vous entrez avec un code-barres et obtenez ce dont vous avez besoin.”

Une arme que les planificateurs nucléaires veulent fabriquer à partir de pièces et de conceptions recyclées est le W93 – présenté comme la première nouvelle ogive pour l’arsenal nucléaire du pays depuis la guerre froide. L’administration Biden a annoncé la naissance de l’arme en mars et a estimé qu’elle coûterait jusqu’à 15,5 milliards de dollars. L’ogive finie reposerait sur des missiles sous-marins à partir de 2034 ou vers 2034. Malgré sa description comme nouvelle, le plan officiel du gouvernement stipule que l’arme sera “ancrée sur des composants nucléaires testés précédemment”, et non sur de nouvelles pièces explosives.

“C’est bizarre comment ces choses tournent autour”, a déclaré M. Kristensen. « C’est une taupe nucléaire. Vous en frappez un et un autre apparaît.

Le recyclage n’a aucune incidence directe sur la taille globale de l’arsenal nucléaire du pays, car les pièces explosives réutilisées sont souvent utilisées pour fabriquer des armes de remplacement, et non de nouvelles. C’est le cas des W93, qui doivent remplacer ou compléter les anciennes têtes de sous-marins.