L’étonnante transformation de Kerala Park laisse Internet ensorcelé

Le ministre du Tourisme du Kerala, Kadakampalli Surendran, a récemment inauguré un parc situé dans le village de Karakkad du district de Kozhikode (Calicut), dont les photos ont laissé Internet sous le charme.

Le parc est construit à la mémoire de Sri Vagbhadananda Guru, un leader de la renaissance en ouralongique. La société coopérative des entrepreneurs du travail de l’uralong (ULCCS) a effectué les travaux de construction, qui ont coûté Rs. 2,80 crores.

Selon un rapport publié dans The Indian Express, le ministre a partagé des photos du parc avec des sentiers pavés et des conceptions modernes sur Twitter et Facebook. Le nouvel espace public est construit le long de la route Onchiyam-Nadapuram. Il a été construit au coût de Rs 2,80 crore par la Société coopérative des entrepreneurs du travail de l’Oural (ULCCS) qui a été fondée par le leader de la renaissance lui-même.

Le parc Vagbhatananda à Karakkad, Vadakara est maintenant ouvert au public. @KeralaTourisme dept. à la mémoire du héros de la renaissance et du réformateur social Vagbhatananda guru. Le parc dispose d’un centre de loisirs, d’une salle de sport, d’un terrain de badminton, d’un puits public, de toilettes et; trottoir entre autres installations. pic.twitter.com/gB50sIGtsn – Kadakampally Surendran (@kadakampalli) 6 janvier 2021

Le parc a été construit comme un modèle pour l’initiative du gouvernement de l’État de réaménager des lieux publics qui reflètent la culture de ces régions respectives. Le nouveau parc comprend des trottoirs bien pavés, un terrain de badminton, une scène ouverte et un parc pour enfants, entre autres commodités. Il a également de petites « huttes » dispersées le long de la zone pour que les visiteurs se reposent.

Dans l’air du temps, l’espace public dispose également de chemins et de toilettes conçus pour accueillir les personnes à mobilité réduite, y compris des toilettes, signalé L’Indian Express. Le parc dispose également de sentiers pour ceux qui utilisent des fauteuils roulants et

avoir une signalisation tactile pour aider les malvoyants.

Depuis son inauguration par le ministre le 5 janvier, les internautes partagent des photos du parc. Plusieurs ont loué l’initiative avec des superlatifs pour les efforts déployés pour y parvenir.

Un utilisateur a commenté les photos et a écrit: «Un petit village #Kerala près de Vadakara disant aao kabhi haveli pe».

Un autre l’a comparé à un « village isolé de Scandinavie », tout en ajoutant, espérons-le, à visiter l’endroit un jour.

Pendant une seconde, j’ai pensé que c’était un village isolé de la Scandinavie. J’espère pouvoir visiter cet endroit un jour! https://t.co/QV7tGVJouI – Rohan Bhowmick (@militant_monk_) 6 janvier 2021

Louant le parc comme un «modèle de rôle» qui peut contribuer à créer «une énorme demande de capital d’infrastructure par le gouvernement», a commenté un autre utilisateur.

L’officier de l’IAS, P Bala Kiran, a également déclaré que la transformation de ces espaces urbains avec des « installations piétonnes solides » était absolument nécessaire en ces temps. Il a également ajouté qu’il était fier d’avoir «mis en œuvre un tel projet».

Les espaces urbains transformateurs avec de fortes installations piétonnes ont besoin de l’heure. Nous sommes fiers d’avoir mis en œuvre un tel projet du parc Vagbhatananda à Vadakara, district de Kozhikode. https://t.co/eb6G1v481L – P Bala Kiran. IAS (@balakiran_ias) 6 janvier 2021

Félicitant l’emplacement « donnant l’impression » d’un emplacement international, un autre utilisateur a commenté.

Un parking élaboré a été aménagé, tandis que l’arrêt de bus, le marché aux poissons et un puits le long de la route ont été intégrés pour faire partie du parc. Le parc a également été conçu d’une manière qui n’aura aucun impact sur la circulation.