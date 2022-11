L’étonnante surprise de l’Arabie saoudite contre l’Argentine est probablement la plus grande victoire asiatique de l’histoire de la Coupe du monde de football

Pour tous ceux qui ont regardé le Coupe du monde de football 2022 Lors de l’ouverture du groupe C entre l’Argentine et l’Arabie saoudite mardi, essayez de vous rappeler où vous étiez vers 14 h 13 AST (heure normale d’Arabie) – quand Salem Al-Dawsari choisi le coin supérieur avec un effort de curling sublime.

Ou un peu plus tard vers 15 heures, lorsque le coup de sifflet final a retenti au stade Lusail.

Ces deux moments sont susceptibles de devenir des moments historiques après que l’Arabie saoudite ait bouleversé l’Argentine très appréciée, venue de l’arrière pour battre les Sud-Américains 2-1 et remporter ce qui est probablement la plus grande victoire d’un Asiatique. équipe à la Coupe du monde.

Pourtant, il ne semblait pas au départ que ce serait le cas. Au lieu de cela, les choses se déroulaient selon le scénario.

2 Connexe

L’Argentine a dominé dès le coup de sifflet d’ouverture, a dûment pris les devants Lionel Messisur penalty à la 10e minute, et aurait facilement pu mener davantage sans trois autres frappes exclues pour hors-jeu.

Alors que l’Arabie saoudite jouait sur une ligne extrêmement haute, l’Argentine se frayait régulièrement un chemin derrière la défense adverse et semblait tout à fait en passe d’égaler le record d’invincibilité de 37 matches de l’Italie dans le football international.

Quand le capitaine et meneur de jeu talismanique de l’Arabie saoudite Salman Al Faraj doit être remplacé juste avant la mi-temps en raison d’une blessure, il semblait déjà que la journée pourrait être longue pour eux – et les souvenirs d’une défaite 5-0 contre la Russie il y a quatre ans auraient pu revenir en force.

Mais il y a toujours un potentiel pour que les scripts soient déchirés en lambeaux lors de la Coupe du monde. Les Green Falcons étaient certainement en train de le faire.

Trois minutes après la pause, une incursion rapide et directe après que Messi ait perdu le ballon sur la ligne médiane a vu Saleh Al Shehri libérez-vous à l’intérieur de la zone et trouvez le coin inférieur avec une finition infaillible du pied gauche.

La frappe a suscité des acclamations enthousiastes de la part des fidèles des Green Falcons réunis au stade Lusail et, probablement, dans toute l’Arabie saoudite à quelques centaines de kilomètres. À ce stade, un match nul était de retour sur les cartes et ce serait un résultat énorme tel quel.

Il y avait plus à suivre – et il n’est pas surprenant que ce soit Al-Dawsari, sans doute le joueur le plus talentueux d’Arabie saoudite et l’homme qui a repris le brassard d’Al-Faraj blessé, qui a produit un moment individuel de brillance pour tirer de son côté dans une avance que même eux ne pouvaient probablement pas croire.

Al-Shehri et Al-Dawsari n’étaient pas les seuls héros. Abdallah Al-Malki et Mohamed Kanno étaient indomptables au milieu du parc, Yasser Al-Shahrani a tenu bon contre Angel Di Maria et a même pris un genou héroïque à la mâchoire inférieure qui l’a vu remplacé juste à la mort, tandis que le gardien de but Mohammed Al-Owais – après une première mi-temps nerveuse – est devenu le joueur du match avec son héroïsme dans la seconde 45.

La star argentine Lionel Messi fait une figure inconsolable après que son équipe soit tombée dans une superbe défaite 2-1 aux mains de l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de football 2022, qui restera comme l’une des plus grandes victoires d’une équipe asiatique dans l’histoire du tournoi. . David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Surtout, l’entraîneur saoudien Hervé Renard mérite le mérite d’avoir orchestré une victoire qui devrait être l’une des plus grandes d’une équipe asiatique dans l’histoire de la Coupe du monde.

Bien sûr, il y a eu la défaite 1-0 de la Corée du Nord contre l’Italie en 1966 – la première victoire d’une équipe asiatique au tournoi. L’Arabie saoudite elle-même a battu la Belgique en 1994, tandis que la célèbre course à la quatrième place de la Corée du Sud en 2002 a été marquée par des victoires en huitièmes de finale contre l’Italie et l’Espagne.

Même lors de la dernière Coupe du monde, la Corée du Sud a remporté un superbe triomphe 2-0 contre l’Allemagne qui a éliminé les champions de l’époque du tournoi.

Néanmoins, il y avait quelque chose de différent à ce sujet.

Aucune de ces équipes n’était aussi peu appréciée que les Saoudiens qui se dirigeaient vers le concours.

Et aucune de ces équipes adverses ne s’est vantée d’être le plus grand joueur de tous les temps à la recherche d’un premier titre de Coupe du monde dans son chant du cygne sur la plus grande scène du football.

Il y avait aussi un élément de croyance qui émanait des Green Falcons. Ce n’était pas une de ces victoires fracassantes, dos contre les murs.

Ils ont pris du retard mais ils ont répondu, ils ont pris le match contre des adversaires bien supérieurs et ils ont remporté une victoire méritée.

Vous savez quoi? Oubliez “sans doute”.

La victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine le 22 novembre 2022 à 15 h 00 AST est la plus grande victoire de l’Asie lors d’une Coupe du monde.