L’étonnante histoire des « rayures chauffantes »

Avant de partir : les nuits d’été blanches

Beaucoup de gens ont du mal à bien dormir pendant l’été. Des journées plus chaudes et plus longues rendent plus difficile le ralentissement de notre corps, comme l’explique Rachel Rabkin Peachman, journaliste pour la section Ask Well. Et le monde, comme vous le savez, devient de plus en plus chaud. Mais elle a des conseils pour l’améliorer, comme s’assurer de baisser les lumières une heure ou deux avant d’aller se coucher et de rafraîchir votre chambre. Plus de conseils ici.