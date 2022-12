L’étonnant “Avatar : la voie de l’eau” de James Cameron peut-il faire un carton au box-office ?

Avec un mélange saisissant d’effets visuels et de technologie de capture de mouvement de pointe, “Avatar : la voie de l’eau” est présenté comme une expérience cinématographique unique au cours des dernières années, mais c’est de loin James Cameron. le plus grand risque à ce jour, selon les analystes du secteur.

Le deuxième film de Disney dans une saga projetée en cinq parties s’ouvre à travers l’Amérique du Nord ce week-end avec des attentes massives. Peut-il attirer suffisamment d’audience pour compenser son budget, estimé à plus de 250 millions de dollars ? Et la suite finira-t-elle par rivaliser avec le total brut de 2,9 milliards de dollars du film original, sorti en 2009 ?

La capacité du cinéaste né en Ontario, qui vit maintenant en Nouvelle-Zélande, à réussir une autre réussite en salle dépend de plusieurs facteurs, selon les observateurs : comment l’utilisation par le film de la capture de performances sous-marines et de la technologie 3D se traduira par des bénéfices dans le cadre du modèle de cinéma actuel, si cela va devenir une sensation incontournable, et si cela peut inverser la tendance médiatique qui commence à donner la priorité au streaming à l’ère de la pandémie.

“‘Avatar : la voie de l’eau’ est sur le point de faire ses débuts à la taille d’un ‘Titanic'”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore, faisant référence au film du cinéaste de 1997 qui a rapporté environ 28 millions de dollars lors de son premier week-end et a continué pour réaliser 2,2 milliards de dollars de ventes de billets.

“Les films de James Cameron ont toujours bénéficié d’un succès et d’une jouabilité à long terme plutôt que d’une énorme pop le week-end d’ouverture.”

Dergarabedian a ajouté qu’avec certaines ventes de billets également achetées pour des formats premium qui incluent 3D et IMAX, le film bénéficie d’une plus grande puissance génératrice de revenus.

Dans l’ensemble, Dergarabedian considère qu’il est imprudent de sous-estimer le pouvoir du film pour surmonter les obstacles futurs.

Entre les mains de Cameron, le premier “Avatar”, une épopée fantastique sur un marin paraplégique déchiré entre la Terre et un monde extraterrestre d’humanoïdes conscients d’une planète appelée Pandora, a propulsé la popularité de la technologie de visualisation 3D et de capture de mouvement alors qu’elle était encore nouvelle.

Dans “The Way of Water”, le marin devenu extraterrestre Jake Sully (Sam Worthington) et son homologue à la peau bleue Neytiri (Zoe Saldaña) sont devenus parents de trois enfants qui luttent contre les envahisseurs humains.

Cameron a déclaré qu’il avait exploité sa propre expérience en tant que père pour le film, qui présente aux téléspectateurs la prochaine génération de jeunes acteurs.

L’un de ces nouveaux personnages de la franchise est joué par l’acteur Bailey Bass, aujourd’hui âgé de 19 ans, qui avait six ans lorsque “Avatar” est sorti et 12 ans lorsqu’elle a auditionné pour les trois prochains films.

Bass joue Tsireya, la fille des dirigeants de Metkayina – un groupe d’humanoïdes à base d’eau qui se lie d’amitié avec la famille Sully.

Bass pense que le large attrait d’Avatar 2 pour les nouvelles générations viendra en partie de “FOMO” – une peur de manquer quelque chose – et du désir de participer à l’événement populaire du moment.

“C’est le fait que vous devez aller au cinéma, voir ce film, et sa gloire vous ramènera à regarder quelqu’un et à vous dire, ‘hé, avez-vous vu ce film?”, A déclaré Bass lors d’une rencontre en personne. entretien à Toronto. “Comme cette urgence et juste la communauté d’aimer un film. Je pense qu’à cause du streaming, nous n’avons pas vraiment vécu cela de la même manière que lorsque Blockbuster était une chose.

Outre les aspirations de franchise d’Avatar, l’utilisation par Cameron de la technologie de capture de mouvement 3D reste le principal argument de vente du nouveau film.

Son utilisation d’un 48 images par seconde, soit le double de la norme, donne aux images un éclat plus fluide et plus réaliste lorsque les corps des personnages se déplacent dans des paysages numériques et participent à des scènes d’action.

Steve Levitan, avocat spécialisé dans les médias, producteur de films et instructeur à la Toronto Metropolitan University, n’est pas entièrement convaincu que “The Way of Water” peut tirer un aussi grand public de cette technologie, suggérant que c’est quelque chose que le public aura l’impression d’avoir Déjà vu.

“Nous sommes à l’ère de la réalité virtuelle et de l’IA avancée. ‘Avatar’ a fait tout cela juste au moment où YouTube atteignait son rythme, sans parler de Netflix et du streaming », a déclaré Levitan.

“Une grande partie de l’audience et de l’attraction d’Avatar était une (expérience) 3D comme vous n’en avez jamais vue auparavant, et je ne sais pas, êtes-vous sorti et avez-vous acheté une télévision 3D ? J’espère que tu ne l’as pas fait.

Les critiques du film dépassent les 80% sur Rotten Tomatoes, et la bonne foi technique et l’attention portée aux détails de Cameron sont déjà fortement célébrées par rapport aux critiques plus mitigées des éléments principaux de l’histoire du film.

Levitan pense que l’intrigue du premier “Avatar” était en grande partie oubliable et n’avait pas beaucoup d’empreinte culturelle – contrairement aux franchises “Alien et “Terminator” de Cameron.

« Sera-ce un film plus agréable ? Est-ce que ce sera quelque chose dont les gens parlent et qu’ils ne peuvent pas oublier ? » dit Lévitan. “Si vous me demandiez les noms des personnages principaux de l’original ‘Avatar’, je ne pourrais pas vous le dire.”

Irene S. Berkowitz, chercheuse en médias et enseignante à l’Université métropolitaine de Toronto, estime qu’une industrie en pleine mutation qui a connu des défis supplémentaires tout au long de la pandémie ne rendra pas non plus service à “The Way of Water”.

« Le passage au streaming n’a pas été déclenché par la pandémie ; la pandémie a accéléré ce qui se passait déjà d’une décennie », a déclaré Berkowitz. “Alors que les prix des billets ont grimpé en flèche, la fréquentation a chuté et 500 écrans ont fermé depuis la pandémie.”

De plus, Berkowitz ajoute que c’est beaucoup demander aux téléspectateurs d’aujourd’hui de regarder trois heures et 12 minutes du film dans le climat actuel d’options, et encore moins de revenir pour un deuxième ou un troisième tour.

“À l’exception des jeunes adolescents qui feraient n’importe quoi pour s’échapper de chez eux, la plupart d’entre nous préfèrent ne pas regarder de contenu à la date limite de quelqu’un d’autre”, a déclaré Berkowitz. “C’est principalement générationnel – les expériences de divertissement basées sur la localisation sont en déclin.”

Quels que soient les obstacles auxquels le film est confronté, Cameron a fait ses preuves dans l’histoire en défiant les probabilités au box-office.

“Il devrait être intéressant de voir ce qui se passe, si plus de 2 milliards de dollars peuvent être gagnés sur un budget de 300 à 400 millions de dollars”, ajoute Berkowitz. “Même si c’est le cas, peu d’autres films peuvent maintenir cette tendance.”

—Noel Ransome, La Presse Canadienne

Films et télévision